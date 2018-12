Tokyo cède 0,53% en clôture

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo, qui avait ouvert mercredi en nette baisse de près de 1,5% plombée par la chute de Wall Street, a fini sur un recul beaucoup plus modéré de 0,53%, aidée par une relative stabilité du yen face au dollar.

A l'issue des échanges, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes a perdu 116,72 points à 21.919,33 points. Il avait abandonné 2,39% mardi.

L'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a reflué également de 0,53% à 1.640,49 points.

Sur le volet des changes, le dollar refluait très légèrement à 113,05 yens, contre 113,13 yens mardi au moment de la fermeture de la place tokyoïte. Il était bien plus bas en tout début de journée et cela pesait sur les valeurs. L'euro se repliait pour sa part à 127,99 yens contre 128,71 yens.

