Tokyo chute de 2% en clôture, plombée par Wall Street

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a dévissé de 2% mardi, victime de la dégringolade de Wall Street lundi provoquée par la chute de l'action Apple.

A l'issue des échanges, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes a cédé 2,06% (-459,36 points) à 21.810,52 points, et l'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a perdu 2,00% (-33,50 points) à 1.638,45 points.

Sur le volet des changes, le dollar a légèrement glissé, à 114,00 yens contre 114,03 yens lundi à la clôture de la place tokyoïte, et l'euro fléchissait à 128,15 yens, contre 128,96 yens, des mouvements qui encouragent la ventes d'actions de groupes exportateurs. Toutefois, le dollar et l'euro étaient bien plus bas aux premières heures de la séance et un petit regain a contribué à limiter la baisse des valeurs. Le Nikkei avait chuté de plus de 3,50% en tout début de journée.

L'évolution des actions mardi à Tokyo a largement été influencée par Wall Street, très sensible aux variations du cours de Bourse du géant technologique Apple qui a perdu 5,04% lundi.

kap/jul