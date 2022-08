Matières premières : Tokyo clôture au plus haut en deux mois

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a progressé vendredi, terminant au plus haut en près de deux mois dans la foulée des gains des valeurs technologiques à Wall Street la veille et de bons résultats d'entreprises nippones.

L'indice vedette Nikkei a gagné 0,87% à 28.175,87 points, clôturant au-dessus des 28.000 points pour la première fois depuis le 9 juin, et signant sur l'ensemble de la semaine une avancée de 1,3%.

L'indice élargi Topix a progressé de 0,85% à 1.947,17 points.

Le Nikkei a d'abord hésité en matinée à cause du recul du Dow Jones à New York la veille, mais "la tendance aux achats s'est ensuite renforcée et l'indice a rapidement dépassé le cap des 28.000 points, qui constituait une barrière" psychologique, a commenté Okasan Online Securities dans une note.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng progressait plus modestement, gagnant 0,3% vers 06H30 GMT.

Du côté des valeurs

OFFENSIVE DE LA DÉFENSE: Certaines valeurs japonaises liées à la défense ont progressé sur fond des manoeuvres militaires chinoises engagées à la suite de la visite à Taïwan de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi, le Premier ministre nippon Fumio Kishida demandant l'"arrêt immédiat" de ces exercices, durant lesquels des missiles balistiques tirés par la Chine seraient tombés dans la zone économique exclusive du Japon, selon le ministère de la Défense nippon. Le fabricant d'armes à feu Howa Machinery a ainsi gagné 2,13% à 860 yens, et le groupe industriel Nippon Avionics a bondi de 3,23% à 2.678 yens.

Pétrole et devises

Le pétrole progressait: après 06H20 GMT le prix du baril de WTI américain avançait de 0,75% à 89,20 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord montait de 0,65% à 94,73 dollars.

Sur le marché des changes, le yen lâchait du terrain par rapport au dollar, qui valait 133,31 yens vers 06H30 GMT contre 132,89 yens jeudi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise baissait aussi face à l'euro, à 136,31 yens contre 136,16 yens la veille.

La monnaie européenne s'échangeait pour 1,0226 dollar contre 1,0246 jeudi à 21H00 GMT.

mac/lum