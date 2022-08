Matières premières : Tokyo démarre en baisse

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo démarrait lundi en repli après une fin de semaine difficile à Wall Street face à la tension des taux obligataires sur fond de messages restrictifs de plusieurs responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed).

L'indice vedette Nikkei cédait 1% à 28.640,49 points après 01H00 GMT et l'indice élargi Topix perdait 0,52% à 1.984,08 points.

La Bourse de New York avait mal digéré vendredi les commentaires de plusieurs responsables régionaux de la Fed qui ont insisté sur la nécessité de continuer à resserrer la vis monétaire pour maîtriser l'inflation aux Etats-Unis. Les taux obligataires américains se sont tendus en conséquence.

Les marchés d'actions mondiaux devraient retenir leur souffle cette semaine avant le symposium annuel des banquiers de Jackson Hole (Wyoming, nord-ouest des Etats-Unis), où le patron de la Fed Jerome Powell doit s'exprimer vendredi.

Du côté des valeurs

HIS: affaibli par l'impact durable de la pandémie sur le secteur du tourisme au Japon, le voyagiste nippon HIS (+0,48% à 2.058 yens) pourrait conclure d'ici fin août la vente de Huis Ten Bosch, un parc de loisirs sur le thème des Pays-Bas près de Nagasaki (sud-ouest du Japon) au groupe d'investissement hongkongais PAG, ont rapporté plusieurs médias nippons durant le week-end.

La vente du parc, détenu aux deux tiers par HIS, pourrait avoisiner 90 milliards de yens (plus de 650 millions d'euros), un meilleur prix qu'initialement prévu, selon l'agence de presse japonaise Kyodo. HIS a déclaré lundi dans un communiqué boursier que la vente de Huis Ten Bosch était une option mais que rien n'était fixé pour le moment.

Du côté du pétrole et des devises

Le pétrole reculait nettement lundi matin en Asie: vers 00H50 GMT le baril de WTI lâchait 1,23% à 89,65 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord perdait 1,21% à 95,55 dollars.

Le yen continuait de faiblir par rapport au dollar, qui valait 137,24 yens après 01H00 GMT contre 136,97 yens vendredi à 21H00 GMT.

L'euro montait aussi à 137,57 yens contre 137,49 yens en fin de semaine dernière. Cependant la monnaie européenne baissait face au billet vert, à raison d'un euro pour 1,0023 dollar contre 1,0037 dollar vendredi.

etb/roc