Tokyo démarre en net recul après l'essoufflement de Wall Street

Tokyo (awp/afp) - Après une pause lundi en raison d'un jour férié au Japon, la Bourse de Tokyo démarrait mardi en nette baisse, plombée par la hausse du yen et l'essoufflement de Wall Street la veille face aux inquiétudes croissantes sur l'économie mondiale.

L'indice Nikkei a ouvert en repli de 1,22% à 20.432,68 points, et l'indice élargi Topix en recul de 0,95% à 1.489,52 points. Les deux indices évoluaient quasiment à leurs plus bas niveaux depuis le début de l'année.

"Les investisseurs sont découragés par le plongeon sur le marché d'actions américain et le yen plus fort", a commenté dans une note Yoshihiro Ito, d'Okasan Online Securities.

Du côté des valeurs

- JAPAN DISPLAY EN PLEINE DÉBÂCLE

Le titre du fabricant d'écrans de smartphones et tablettes Japan Display chutait de 10% à 63 yens, après avoir annoncé vendredi des résultats désastreux, avec une perte nette presque égale à son chiffre d'affaires. Né en 2012 de la fusion des activités de petits écrans de Sony, Toshiba et Hitachi, le groupe subit de plein fouet le ralentissement du marché des smartphones et la concurrence chinoise.

- BRIDGESTONE MALMENÉ

Le principal fabricant nippon de pneus Bridgestone était sanctionné (-3,07% à 3.939 yens) après avoir abaissé vendredi ses prévisions annuelles en raison d'un environnement de marché difficile pour l'industrie automobile et des résultats décevants au premier semestre, plombés par la Chine et l'Asie-Pacifique.

Du côté des devises et du pétrole

Dans le contexte macro-économique mondial très anxiogène, le yen, valeur refuge, s'était sensiblement apprécié lundi mais se stabilisait mardi: vers 01H30 GMT, un dollar valait 105,38 yens, contre 105,32 yens la veille à 19H00 GMT. Un euro se négociait pour 118,10 yens, quasiment inchangé par rapport à la veille à 19H00 GMT.

La monnaie européenne se négociait par ailleurs à 1,1208 dollar contre 1,1213 lundi à 19H00 GMT.

Les cours du pétrole s'affichaient en légère baisse: vers 01H30 GMT le baril de brut américain WTI reculait de 0,16% à 54,84 dollars, tandis que le baril de Brent de la mer du Nord abandonnait 0,12% à 58,50 dollars.

etb-kh/kap/ybl