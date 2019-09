Tokyo dopée par les gestes de bonne volonté sino-américains

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo, dans le vert depuis sept séances, continuait de nettement progresser jeudi en matinée, encouragée par des reports de surtaxes douanières des Etats-Unis et de la Chine l'un envers l'autre, avant la reprise de leurs négociations commerciales.

L'indice vedette Nikkei gagnait 0,93% à 21.798,24 points peu avant 10H00 (01H00 GMT), et l'indice élargi Topix prenait 0,59% à 4.705 points à la même heure.

Pékin et Washington ont annoncé mercredi une pause dans l'escalade de leur guerre commerciale, ce qui devrait permettre aux responsables chinois et américains de reprendre leurs négociations, début octobre, dans un état d'esprit plus constructif.

Donald Trump a annoncé le report au 15 octobre d'une hausse des tarifs douaniers portant sur 250 milliards de dollars de biens importés de Chine, après un geste similaire de Pékin sur 16 catégories de produits importés des Etats-Unis.

Les investisseurs à Tokyo étaient aussi encouragés par la baisse du yen face au dollar et à l'euro, et espéraient aussi l'annonce de nouvelles mesures de relance de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi, prélude peut-être à une action similaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) la semaine prochaine.

Du côté des valeurs

ZOZO FLAMBE, CIBLÉ PAR YAHOO JAPAN: le titre de Zozo, groupe nippon spécialisé dans la vente en ligne de vêtements, bondissait de 15,28% à 2.497 yens, Yahoo Japan (+4% à 310 yens) ayant annoncé son intention de s'emparer de 50,1% de son capital pour 400 milliards de yens (plus de 3,3 milliards d'euros). Le titre de Softbank Group, maison mère de Yahoo Japan, grimpait quant à lui de 0,7% à 4.710 yens.

VALEURS EXPORTATRICES EN FÊTE: certaines valeurs particulièrement exportatrices profitaient à plein des gestes d'apaisement entre Washington et Pékin et de la baisse du yen en conséquence. Sony gagnait par exemple 1,29% à 6.534 yens, le fabricant de robots industriels Fanuc 1,84% à 20.190 yens et celui de semi-conducteurs Tokyo Electron 3,09% à 21.030 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était en reflux par rapport au dollar, lequel valait 108,07 yens contre 107,81 yens la veille après la clôture de la Bourse de Tokyo.

La monnaie japonaise baissait aussi sensiblement face à l'euro, lequel grimpait à 119,03 yens, contre 118,53 yens mercredi.

Avant la réunion de la BCE, l'euro était quasi stable face au dollar, à raison d'un euro pour 1,1013 dollar, contre 1,1008 dollar la veille à 19H00 GMT.

Les cours du pétrole rebondissaient, après avoir terminé en forte baisse mercredi sur fond d'un éventuel prochain allègement des sanctions américaines contre l'Iran après le départ du conseiller à la sécurité nationale John Bolton, qui était partisan d'une ligne dur vis-à-vis de Téhéran. Vers 01H17 GMT, le cours du baril de brut américain WTI prenait 1% à 56,31 dollars, tandis que le prix du baril de Brent de la mer du Nord s'appréciait de 0,82% à 61,31 dollars.

etb/roc