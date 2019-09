Tokyo en hausse après la Fed, avant la BoJ

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a débuté en hausse la séance de jeudi, après la décision de la Réserve fédérale américaine (Fed) de donner un coup de pouce à l'économie et avant de connaître les conclusions d'une réunion de la Banque du Japon (BoJ) attendues plus tard dans la journée.

Dans les premiers échanges, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes s'affichait en progression de 0,81% à 22.139,04 points, évoluant à ses plus hauts niveaux depuis avril, tandis que l'indice élargi Topix prenait 0,76% à 1.618,76 points.

La Banque centrale américaine a annoncé mercredi une modeste baisse des taux d'intérêt, la deuxième en deux mois, soucieuse de protéger la première économie mondiale des incertitudes pesant sur le commerce et la conjoncture mondiale.

La Fed a dressé un portrait mitigé de la santé américaine, citant toujours le dynamisme du marché de l'emploi et la croissance modérée qui se poursuit.

Le président Donald Trump, qui milite pour des taux à zéro voire négatifs pour l'aider à faire baisser le dollar et relancer les exportations, a immédiatement critiqué la décision du patron de la Fed.

"La Fed est obligée de se tenir à l'écart de la politique et a probablement voulu renforcer ce point à l'adresse du président", a commenté dans une note Stephen Innes d'AxiTrader.

La Banque centrale du Japon doit aussi prendre des décisions jeudi, mais les économistes s'attendent à un statu quo.

Du côté des valeurs

NTT DOCOMO ET LA 5G: le titre du premier opérateur japonais de télécommunications mobiles NTT Docomo gagnait modestement 0,18% à 2.824 yens, profitant peu de l'annonce de l'ouverture vendredi de sites 5G, avant le lancement commercial à grande échelle au printemps prochain, en amont des jeux Olympiques.

LES MEGABANQUES EN FORME: les actionnaires ne semblaient pas craindre une décision de renforcement des taux négatifs appliqués aux banques par la BoJ, les actions de ces dernières progressant nettement jeudi matin. Mitsubishi UFJ Financial Group prenait 1,52% à 574,6 yens, Mitsui Sumitomo Financial Group 1,08% à 3.822 yens et Mizuho 1,13% à 170 yens.

TEPCO INSENSIBLE AUX JUGES: à l'instar des titres des autres compagnies d'électricité japonaises, l'action Tokyo Electric Power grimpait (+2,20% à 558 yens), alors même qu'est attendu jeudi le verdict envers trois de ses ex-dirigeants jugés pour négligence ayant entraîné la mort dans la catastrophe nucléaire de Fukushima. Kansai Electric Power gagnait de son côté 2,70% à 1.389,50 yens et Chubu Electric Power 2,79% à 1.675,5 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar montait face au yen, s'échangeant jeudi à 0H00 GMT à 108,43 yens, contre 108,20 yens à la clôture mercredi à Tokyo. L'euro baissait en revanche: il valait 119,58 yens, contre 119,74 yens.

La monnaie européenne se négociait pour 1,1028 dollar, contre 1,1035 dollar la veille à 19H00 GMT.

Les cours du pétrole, qui avaient diminué mercredi alors que l'Arabie saoudite a assuré d'un retour à la normale imminent de sa production, évoluaient en ordre dispersé. vers 00H15 GMT, le baril de brut américain WTI prenait 0,12% à 58,18 dollars, tandis que le prix du baril de Brent de la mer du Nord reculait de 0,03% à 63,58 dollars.

kap/cn