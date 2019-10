Tokyo en nette hausse grâce à des bons signaux venus des Etats-Unis

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a ouvert en nouvelle forte hausse mercredi, grâce à des résultats d'entreprises encourageants aux Etats-Unis.

La poursuite de l'affaiblissement du yen donnait aussi de l'entrain aux investisseurs qui tablent sur des bénéfices plus élevés pour les firmes exportatrices.

Dans les tout premiers échanges, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes gagnait 1,78%, soit près de 400 points, à 22.602,16 points.

L'indice élargi Topix s'élevait de son côté de 1,50% à 1.644,52 points.

La place tokyoïte avait déjà nettement progressé mardi en dépit du typhon qui a endeuillé le Japon durant le week-end.

Du côté des valeurs

Tous les principaux secteurs étaient bien orientés, sociétés de finance et fabricants de matériaux en tête.

SOFTBANK GROUP CONTINUE DE MONTER: l'action du géant de l'investissement dans les technologie prenait 1,99% à 4.343 yens, sans doute aidé par la bonne orientation de valeurs high-tech aux Etats-Unis. Alphabet, la maison mère de Google, a gagné 2% mardi.

FANUC ET MHI : les actions des entreprises d'équipements industriels étaient particulièrement recherchées mercredi matin, dont le spécialiste des bras robotisés Fanuc (+2,42% à 20.510 yens) ou le groupe diversifié Mitsubishi Heavy Industries (+2,11% à 4.409 yens).

RUÉE SUR LES TOILETTES: les entreprises de construction et équipements divers pour l'habitat étaient encore parmi les plus achetées, les investisseurs tablant sur des commandes massives après les dégâts provoqués par le typhon Hagibis dans l'archipel: Lixil (sanitaires) gagnait 2,88% à 3.530 yens et son concurrent Toto 2,41% à 4.245 yens, tandis que le fabricant de climatiseur Daikin progressait de 1,66% à 14.680 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen continuait de baisser nettement face au dollar, lequel valait 108,84 yens mercredi vers 00H00 GMT, contre 108,32 yens mardi à la clôture de la Bourse de Tokyo, point de référence pour les investisseurs nippons.

La monnaie japonaise était aussi en repli face à l'euro: ce dernier se négociait pour 120,07 yens, contre 119,48 yens la veille.

La devise européenne faisait en revanche du surplace vis-à-vis du billet vert: il se monnayait 1,1032 dollar, contre 1,1031 yens mardi à 19H00 GMT.

Les cours du pétrole évoluaient positivement, après avoir reculé lundi et mardi en regardant l'évolution des négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis: à 00H00 GMT le prix du baril de brut américain WTI reprenait 0,32% à 52,98 dollars, pendant que celui du baril de Brent de la mer du Nord se redressait de 0,34% à 58,94 dollars.

kap/cn