Tokyo en petite baisse en attendant la Fed

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo évoluait mercredi en légère baisse en début de séance, prudente avant une décision de la Fed et partiellement rassurée par la capacité de l'Arabie saoudite à rétablir rapidement sa production pétrolière après les attaques.

Dans les premiers échanges l'indice vedette Nikkei était en très léger repli de 0,03% à 21.995,11 points, tandis que l'indice élargi Topix perdait 0,33% à 1.609,21 points.

Le marché tokyoïte espérait une nouvelle baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed) plus tard dans la journée, mais le suspense restait entier en raison de récents indicateurs économiques américains meilleurs que prévu, susceptibles d'inciter l'institution monétaire au statu quo.

Des propos rassurants de l'Arabie saoudite sur sa capacité à restaurer rapidement sa production de pétrole, touchée en plein coeur par des attaques de drones samedi dernier, ont fait refluer mardi les cours de l'or noir.

Cependant les risques géopolitiques restaient élevés, les Etats-Unis ayant promis une "réponse" à ces attaques et ayant accusé l'Iran d'en être responsable.

Du côté des valeurs

SONY CHUTE APRÈS AVOIR SNOBÉ THIRD POINT: le fleuron japonais de l'électronique Sony lâchait 2,9% à 6.352 yens, après avoir rejeté mardi les propositions du fonds activiste Third Point de scinder du reste du groupe son entité de semi-conducteurs - qui fabrique notamment des capteurs d'image très prisés - et de vendre ses activités de services financiers.

REBOND DES VALEURS DÉPENDANTES DU PÉTROLE: le reflux des cours du pétrole mardi offrait un répit à bon nombre de groupes nippons grands consommateurs d'or noir, comme le producteur d'électricité Kansai Electric Power (+1,57% à 7.760 yens), le groupe de chimie Toray (+0,75% à 815,4 yens) ou encore la compagnie aérienne ANA Holdings (+0,27% à 3.743 yens).

Du côté des devises et du pétrole

Les cours des devises étaient stables mercredi vers 01H00 GMT: le dollar s'échangeait pour 108,18 yens, quasiment à son niveau de la veille 19H00 GMT. L'euro valait 119,75 yens, stable lui aussi par rapport à mardi 19H00 GMT.

L'euro se négociait pour 1,1069 dollar, comme la veille à 19H00 GMT.

Les cours du pétrole continuaient de baisser mercredi peu avant 01H00 GMT, quoique à un rythme nettement plus faible que la veille où ils s'étaient fortement repliés dans la foulée des propos rassurants de Riyad sur le prochain rétablissement de sa production d'or noir. Le baril de brut américain WTI perdait 0,54% à 59,02 dollars, tandis que le prix du baril de Brent de la mer du Nord reculait de 0,4% à 64,29 dollars.

etb/ybl