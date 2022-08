Matières premières : Tokyo en repli avant l'inflation américaine

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo évoluait en recul mercredi matin, imitant la baisse de Wall Street la veille où le Nasdaq a chuté face aux inquiétudes vis-à-vis du secteur technologique, tandis que les investisseurs attendaient les chiffres de l'inflation américaine.

L'indice vedette Nikkei perdait 0,71% à 27.800,78 points vers 00H45 GMT et l'indice élargi Topix abandonnait 0,27% à 1.931,77 points.

La Bourse de New York s'est notamment inquiétée mardi des perspectives de la demande en semi-conducteurs face aux incertitudes économiques et sur fond de perturbations persistantes des chaînes d'approvisionnement.

Les marchés étaient par ailleurs nerveux avant la publication aux Etats-Unis de l'indice CPI des prix à la consommation, attendue plus tard mercredi, puis des prix à la production et de l'indice de confiance des consommateurs jeudi et vendredi.

"Avec l'annonce des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis à venir, les investisseurs vont avoir du mal à acheter aujourd'hui", a commenté Mitsushige Akino de Ichiyoshi Asset Management, cité par l'agence Bloomberg.

Du côté des valeurs

LES COMPOSANTS DÉCOMPOSÉS: les valeurs japonaises liées aux semi-conducteurs étaient en berne après la déconfiture à Wall Street de poids lourds du secteur comme Micron Technology ou Nvidia: ADVANTEST chutait de 3,08% à 8.160 yens, TOKYO ELECTRON lâchait 2,56% à 44.430 yens et SUMCO s'effondrait de 3,84% à 1.875 yens.

Pétrole et devises

Le pétrole baissait: vers 00H30 GMT, le prix du baril de WTI américain lâchait 0,2% à 90,32 dollars, et celui du baril de Brent de la mer du Nord 0,13% à 96,18 dollars.

Sur le marché des changes, le yen lâchait du terrain par rapport au dollar, qui valait 135,26 yens vers 00H45 GMT contre 135,05 yens mardi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise baissait aussi face à l'euro, à 138,03 yens contre 137,93 yens la veille.

La monnaie européenne s'échangeait pour 1,0205 dollar contre 1,0213 dollar mardi à 21H00 GMT.

