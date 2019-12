Tokyo est repartie de l'avant

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a fini dans le vert jeudi, après deux séances nettement négatives, ayant profité d'un regain d'optimisme sur les négociations commerciales sino-américaines et de la présentation par le gouvernement nippon d'un vaste plan de soutien à l'économie.

L'indice vedette Nikkei a terminé en hausse de 0,71% à 23.300,09 points, tandis que l'indice élargi Topix a gagné 0,48% à 1.711,41 points.

La place tokyoïte a été encouragée par le rebond la veille à Wall Street, et un coup d'arrêt à l'appréciation du yen face au dollar, un mouvement défavorable aux valeurs nippones exportatrices.

Alors que des propos de Donald Trump mardi semblaient indiquer qu'un accord commercial avec Pékin pourrait être reporté après l'élection présidentielle américaine fin 2020, les investisseurs ont soudainement retrouvé des raisons d'espérer.

Les deux premières puissances mondiales se seraient rapprochées d'un texte, qui pourrait voir le jour avant la nouvelle vague de surtaxes douanières américaines prévue le 15 décembre, a avancé l'agence d'informations financières Bloomberg citant des sources proches du dossier.

L'annonce par le gouvernement d'un vaste plan de soutien à l'économie de 13.000 milliards de yens (108 milliards d'euros) a également été bien accueillie par le marché, même si ce projet était attendu.

Du côté des valeurs

Quasiment tous les secteurs sur le Nikkei ont progressé, notamment les matériaux, les machines et équipements industriels, la pharmacie et la finance.

LA CONSTRUCTION EUPHORIQUE: sidérurgistes, cimentiers et groupes nippons de BTP ont été galvanisés par l'annonce du plan de soutien à l'économie, qui va faire la part belle à la réparation et à la modernisation d'infrastructures du pays, fragilisées par de récentes catastrophes naturelles comme le puissant typhon Hagibis en octobre. Nippon Steel a ainsi bondi de 6,67% à 1.695 yens et Taiheiyo Cement de 5,44% à 3.490 yens. Dans le bâtiment, Shimizu a gagné 3,38% à 1.099 yens et Obayashi 2,44% à 1.217 yens.

VALEURS PÉTROLIÈRES EN HAUSSE: certains groupes pétroliers nippons ont aussi nettement grimpé avant l'ouverture d'un sommet de l'Opep à Vienne et la baisse des stocks hebdomadaires de brut américains. Japan Petroleum Exploration (Japex) s'est envolé de 4,25% à 2.967 yens, tandis que son concurrent Inpex a gagné 1,51% à 1.073 yens.

Du côté des devises et du pétrole

La monnaie japonaise reculait jeudi par rapport au dollar, à raison d'un dollar pour 108,81 yens peu avant 07H00 GMT, contre 108,53 yens la veille après la clôture de la Bourse de Tokyo, point de référence pour les investisseurs nippons.

L'euro rebondissait aussi face au yen: la monnaie européenne s'échangeait pour 120,6 yens contre 120,19 yens la veille.

Par ailleurs l'euro remontait à 1,1083 dollar vers 07H00 GMT, contre 1,1070 dollar mercredi à 20H00 GMT.

Après avoir fortement grimpé mercredi, les cours du pétrole faiblissaient jeudi: à 07H00 GMT le prix du baril de brut américain WTI reculait de 0,43% à 58,18 dollars, tandis que celui du baril de Brent de la mer du Nord perdait 0,3% à 62,81 dollars.

etb/lth