Tokyo finit dans le rouge, plombée par le yen

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a clôturé lundi nettement dans le rouge, toujours plombée par la hausse du yen, valeur refuge, sur fond des vives inquiétudes des marchés mondiaux face à la recrudescence de la guerre commerciale sino-américaine.

L'indice vedette Nikkei a terminé en repli de 1,74% à 20.720,29 points. Ses pertes ont dépassé les 2,5% à la mi-journée, avant de se réduire quelque peu en fin de séance. L'indice élargi Topix a abandonné quant à lui 1,8% à 1.505,88 points.

"Les tensions qui s'intensifient entre les Etats-Unis et la Chine répandent sur les marchés la peur d'une aggravation de la situation économique mondiale", a commenté pour l'AFP Masayuki Kubota, de Rakuten Securities.

Et ces inquiétudes ont pour effet de faire grimper la monnaie japonaise, valeur refuge pour les investisseurs en cas de gros temps, tout en incitant à la vente des actions de groupes exportateurs japonais.

Du côté des valeurs

- NISSAN DÉGRINGOLE

L'action du constructeur d'automobiles Nissan a lâché lundi 4,31% à 661,9 yens. Selon le quotidien américain Wall Street Journal, le groupe est en train de renégocier avec son partenaire français Renault les termes de leur alliance afin d'éventuellement rouvrir la porte à des négociations de fusion du constructeur au losange avec l'italien Fiat.

- ELECTRONIQUE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES EN SOUFFRANCE

Les valeurs électroniques et des nouvelles technologies ont également souffert: le groupe de télécommunications mobiles et de services en ligne Softbank Group a perdu 3,48% à 5.356 yens, Nintendo a cédé 2,38% à 39.330 yens et Sony 2,85% à 5.771 yens.

Hausse du yen, reflux du pétrole

La monnaie japonaise a connu une nouvelle poussée lundi, un dollar s'échangeant pour 106 yens après la clôture de la Bourse de Tokyo, contre 107,05 yens vendredi à la même heure. Un euro valait 117,9 yens, contre 118,68 yens vendredi à la clôture de la place tokyoïte.

La monnaie européenne se négociait par ailleurs à 1,1124 dollar, contre 1,1111 dollar vendredi.

Les cours du pétrole refluaient: le baril américain de WTI baissait de 1,29%, soit 72 cents, à 54,94 dollars à 06H32 GMT, tandis que le prix du baril de Brent de la mer du Nord descendait à 61,01 dollar (-1,42%, ou -88 cents).

etb-mis/kap/fc