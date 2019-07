Tokyo finit en baisse, commerce et pétrole pèsent

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a reflué mercredi après un début de semaine en fanfare, affaiblie par les incertitudes autour du conflit commercial sino-américain et le plongeon des cours du pétrole.

A l'issue des échanges, le Nikkei des 225 valeurs vedettes a cédé 0,53% (-116,11 points) à 21.638,16 points, et l'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a perdu 0,65% (-10,30 points) à 1.579,54 points.

"Le yen s'est renforcé face au dollar et les marchés chinois se sont repliés, ce qui a pesé sur la place tokyoïte", a commenté dans une note un analyste d'Okasan Online Securities, Yoshihiro Ito.

- UNIQLO EN PLEINE FORME ET ECOLO

A rebours du marché, l'action du groupe d'habillement Fast Retailing a bondi de 2,67% à 66.830 yens au lendemain de l'annonce d'une hausse de 27% des ventes de ses magasins Uniqlo au Japon en juin, grâce à ses gammes de vêtements estivales et des campagnes promotionnelles, selon des analystes.

Fast Retailing a par ailleurs dévoilé mercredi un objectif de réduction du plastique à usage unique de 85% entre 2018 et fin 2020 (soit 7.800 tonnes par an), en diminuant les sacs et emballages pour l'ensemble de ses marques (Uniqlo, GU, Comptoir des Cotonniers, Princesse tam.tam, etc).

- SONY, L'ESPRIT START-UP

Le géant japonais Sony s'est distingué par un gain de 0,91% à 5.835 yens. Il a fait état du lancement d'un fonds doté de plus de 20 milliards de yens (164 millions d'euros) pour investir dans de jeunes pousses prometteuses. Il ouvre parallèlement un programme d'aide financière et matérielle au développement, à la fabrication et à la vente de produits ou services innovants imaginés par des étudiants, de jeunes firmes ou ses propres salariés.

- L'ELECTRONIQUE DANS LE ROUGE

Le secteur électronique a été pénalisé par des informations de presse sur une possible extension par le gouvernement japonais des mesures de durcissement des conditions d'exportation vers la Corée du Sud, sur fond de querelle historique entre Séoul et Tokyo.

Renesas a lâché 4,62% à 557 yens, Taiyo Yuden 4,09% à 2.154 yens, Advantest 4,72% à 3.025 yens et Screen Holdings 4,12% à 4.880 yens.

- LES TITRES PETROLIERS EN BERNE

Les compagnies pétrolières ont sombré dans le rouge, emportées par la chute des cours de l'or noir mardi: Inpex a dévissé de 2,35% à 958,4 yens et JXTG de 2,86% à 526,3 yens.

Le prolongement de l'accord de réduction de la production décidé par l'Opep et ses alliés a été éclipsé par les craintes d'un ralentissement économique mondial et d'une baisse de la demande.

Les cours du pétrole se reprenaient toutefois dans les échanges électroniques en Asie mercredi.

- DEVISES

Du côté des devises, le yen, valeur refuge, s'est renforcé: le dollar valait ainsi 107,60 yens, contre 108,35 yens la veille à la fermeture de la place tokyoïte, tandis que l'euro fléchissait à 121,41 yens, contre 122,30 yens.

La monnaie européenne valait au même moment 1,1283 dollar, contre 1,1296 dollar mardi à 19H00 GMT.

bur-anb/alm