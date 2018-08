Bourse de Tokyo : Tokyo finit en baisse de 1,33%

L'indice Nikkei a perdu 300,31 points à 22.298,08 points, sa plus mauvaise clôture depuis le 12 juillet, et le Topix, plus large, a cédé 20 points (1,15%) à 1.720,16 points.

Les producteurs et équipementiers de semi-conducteurs ont souffert de la révision à la baisse de l'opinion de Morgan Stanley sur le secteur aux Etats-Unis: Tokyo Electron a abandonné 3,55%, Advantest 4,89% et Sumco, un spécialiste des "wafers" de silicium, 4,74%.

Le marché attend par ailleurs les résultats des discussions commerciales entamées jeudi à Washington par le Japon et les Etats-Unis. Le camp américain souhaite conclure un accord bilatéral mais Tokyo a réaffirmé privilégier des négociations multilatérales.

Ces deux facteurs l'ont largement emporté sur l'annonce d'une croissance de 1,9% en rythme annualisé du produit intérieur brut (PIB) japonais sur la période avril-juin, un chiffre pourtant nettement supérieur aux estimations.

Sur l'ensemble de la semaine, le Nikkei a perdu 1%.

(Service Marchés)