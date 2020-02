Tokyo finit en baisse malgré un cours très favorable yen/dollar

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a fini en repli vendredi, les inquiétudes sur le coronavirus la tirant vers le bas quand le cours yen/dollar donnait un peu de tonus aux valeurs exportatrices.

A l'issue des échanges, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes a perdu 0,39% à 23.386,74 points. L'indice élargi Topix a décliné de 0,03% à 1.674,00 points.

Le nombre de cas de coronavirus a encore augmenté au Japon où l'on dénombre plus de 700 personnes infectées (dont celles contaminées sur le bateau Diamond Princess).

Les inquiétudes grimpent aussi en Corée du Sud où plus de 50 nouveaux cas ont été détectés parmi les fidèles d'une secte.

En Chine, où est apparue et s'est développée l'épidémie, le bilan dépasse désormais les 2.200 morts et un total d'au moins 75.000 personnes y ont été contaminées, selon le plus récent bilan officiel, mais le rythme de progression s'est ralenti.

Du côté des valeurs

Plus de la moitié des secteurs d'activité représentés dans l'indice Nikkei 225 étaient néanmoins en vert.

TOYOTA PROPULSÉ: toujours aidé par l'affaiblissement du yen, le titre du premier constructeur d'automobiles a engrangé encore 1,10% à 7.837 yens.

SEVEN & I, VERS UNE ACQUISITION: le géant de la grande distribution Seven & I Holdings a gagné 0,43% à 3.937 yens, alors que, selon des médias, le groupe négocie le rachat des stations-services américaines Speedway à Marathon Petroleum. Seven & I, qui chapeaute des magasins de toutes tailles au Japon et aux Etats-Unis notamment, a déjà des points de vente de carburant sur le territoire américain, en plus de ses fameuses supérettes 7-Eleven.

SOFTBANK GROUP S'ENVOLE: l'action du géant de l'investissement dans les technologies SoftBank Group a grimpé de 2,40% à 5.664 yens. D'après un communiqué, son patron Masayoshi Son mène des discussions pour emprunter 500 milliards de yens (4,5 milliards de dollars) à 16 institutions financières japonaises et étrangères, argent destiné à donner des marges de liquidités au groupe.

REGAIN DANS L'ÉLECTRONIQUE: une partie des titres de fabricants de matériaux et équipements pour l'industrie des semi-conducteurs se sont redressés: le spécialiste des galettes de silicium Sumco a pris 5,24% à 1.967 yens.

DU COTÉ DES CHANGES ET DU PÉTROLE

Le yen a fortement reculé face au dollar. Le billet vert valait vendredi à 06H00 GMT 112,00 yens, contre 111,40 yens jeudi après la clôture de la place de Tokyo, point de référence des investisseurs nippons.

La monnaie japonaise baissait aussi face à l'euro, qui s'échangeait pour 120,84 yens, contre 120,30 yens la veille après la fermeture des places financières japonaises.

La devise européenne stagnait face au dollar. Un euro s'échangeait vendredi à 06H00 GMT pour 1,0790 dollar contre 1,0789 jeudi à 20H00 GMT.

Le pétrole de son côté tendait à reculer: le prix du baril de brut américain WTI refluait de 0,85% à 53,42 dollars et le tarif du baril de Brent de la mer du Nord tombait de 0,98% à 58,73 dollars.

