Tokyo finit en baisse, regain d'inquiétudes

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a fini dans le rouge mercredi, sur un nouvel accès d'inquiétudes après les propos du président américain écartant la possibilité d'un accord commercial imminent avec la Chine.

L'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes a abandonné 0,28% à 20.618,57 points, tandis que l'indice élargi Topix a reculé de 0,61% à 1.497,51 points.

Si l'instabilité en Italie a aussi un peu contribué à la montée des craintes, c'est surtout une fois encore Donald Trump qui a jeté un froid.

Le locataire de la Maison Blanche a assuré mardi qu'il n'était "pas prêt à faire accord" avec la Chine. "On est en train de gagner !", a-t-il encore martelé.

Les marchés attendent en outre un discours du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell en fin de semaine.

Du côté des valeurs

Presque tous les secteurs d'activité étaient orientés à la baisse. En vert ne s'affichaient guère que l'immobilier dans son ensemble, quelques sous-secteurs comme celui des pièces d'automobiles et quelques titres isolés.

- FUITE D'ACTIONNAIRES POUR LE GAZ ET L'ÉLECTRICITÉ

Les compagnies de gaz et électricité ont été les plus délaissées du jour: Tokyo Gas a lâché 1,80% à 2.675,5 yens, Osaka Gas 1,91% à 1.904 yens, Tokyo Electric Power a perdu 1,81% à 488 yens et Kansai Electric Power 2,90% à 1.240 yens.

- SOFTBANK GROUP CHUTE

L'action du mastodonte japonais des investissements dans les technologies, SoftBank Group, a reflué de 2,86% à 4.796 yens victime de la désillusion d'une issue rapide du conflit commercial sino-américain.

- UNIQLO SE DÉMARQUE

Le titre du groupe de vêtements Fast Retaling, propriétaire de la populaire marque Uniqlo, s'est distingué par une hausse de 1,21% à 63.470 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Vers 06H15 GMT le dollar remontait face à la monnaie japonaise, s'échangeant pour 106,47 yens contre 106,30 yens mardi à 19H00 GMT, mais il avait reflué plus tôt.

L'euro valait 118,13 yens, en hausse par rapport à son cours de la veille à 19H00 (117,99 yens).

La monnaie européenne faiblissait légèrement par rapport au dollar, valant 1,1094 dollar mercredi contre 1,1099 dollar la veille à 19H00 GMT.

Les cours du pétrole progressaient modérément: à 06H20 GMT le baril de brut américain WTI gagnait 0,43% à 56,37 dollars, et le baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,63% à 60,41 dollars.

kap/fc