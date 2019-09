Tokyo finit en hausse, affaiblissement du yen aidant

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a fini la journée de mardi en petite hausse, aidée par un repli du yen face au dollar et à l'euro, les investisseurs laissant un peu de côté la guerre commerciale sino-américaine et le Brexit.

L'indice Nikkei des 2225 valeurs vedettes a pris 0,35% à 21.392,10 points. L'indice élargi Topix a gagné à 0,44% à 1.557,99 points.

Les donneurs d'ordres sont toujours préoccupés par les sagas économiques qui rythment l'actualité depuis des mois (différend commercial entre Pékin et Washington et processus laborieux de sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne), mais un repli du yen leur met toujours du baume au coeur.

Du côté des valeurs

LES BANQUES FLAMBENT: les actions des groupes bancaires ont été les locomotives de la journée. Mitsubishi UFJ Financial Group a progressé de 3,96% à 545,8 yens, Sumitomo Mitsui Financial Group de 3,36% à 3.657 yens et Mizuho Financial Group de 3,27% à 164,2 yens.

NISSAN SANS SAIKAWA S'ENVOLE: l'action Nissan a bondi de 3,71% à 697,5 yens, au lendemain de l'annonce de démission du directeur général du groupe, Hiroto Saikawa, rattrapé par un scandale de rétributions indues.

SONY DÉLAISSÉ: l'action du fleuron de l'électronique Sony a évolué à rebours de la cote, chutant de 1,95% à 6.369 yens, après avoir connu quatre séances positives sur les cinq précédentes.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar grimpait face au yen: à la fin des échanges à Tokyo, le billet vert valait 107,35 yens, contre 106,92 yens lundi à la fermeture du marché, point de référence pour les donneurs d'ordres ce jour.

L'euro remontait aussi nettement face à la monnaie japonaise, se négociant à 118,53 yens contre 117,85 yens lundi.

A l'inverse, la devise européenne baissait par rapport au dollar: un euro se monnayait 1,1042 dollar, contre 1,1051 dollar lundi à 19H00 GMT.

Le pétrole continuait de progresser mardi après-midi en Asie: vers 06H00 GMT le prix du baril de brut américain WTI gagnait 0,45% à 58,11 dollars, tandis que le prix du baril de Brent de la mer du Nord s'appréciait de 0,42% à 62,85 dollars.

kap/evs