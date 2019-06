Bourse de Tokyo : Tokyo finit en hausse de 0,13%

L'indice Nikkei a gagné 0,13% à 21.285,99 points et le Topix, plus large, a pris 0,12% à 1.547,74 points.

L'attention d'une partie des investisseurs est déjà tournée vers Osaka, où aura lieu en fin de semaine le sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du G20 et lors duquel est prévue une rencontre entre le président américain, Donald Trump, et son homologue chinois, Xi Jinping.

Les exportateurs ont par ailleurs souffert de la baisse du dollar face au yen: en fin de séance, Tokyo Electron cédait 1,49% et TDK 0,64%.

Le yen se traitait alors à 107,43 pour un dollar.

Le repli général des actions a été limité par la hausse des valeurs liées au pétrole, conséquence de la montée des cours du brut: l'indice de référence du secteur a pris 1,36%.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Service Marchés, avec Ayai Tomisawa à Tokyo)