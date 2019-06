Aux valeurs, Sony a pris près de 3% après l'appel par le fonds activiste Third Point dirigé par Daniel Loeb à une scission de ses activités de divertissement et de semi-conducteurs en des entités séparées, une deuxième attaque contre le fabricant de produits électroniques qu'il avait déjà pris pour cible il y a six ans.

(Service Marchés)