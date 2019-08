Tokyo finit en hausse, malgré la chute de Wall Street après la Fed

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a fini en petite hausse jeudi, se rattrapant en cours de journée après avoir été entraînée à l'ouverture par la dégringolade de Wall Street suite à des commentaires du patron de la banque centrale américaine (Fed).

Un net affaiblissement du yen face au dollar a donné de l'entrain aux acheteurs en cours de séance.

A l'issue des d'échanges, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes a gagné 0,09% (+19,46 points) à 21.540,99 points, et l'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a grignoté 0,14% (+2,21 points) à 1.567,35 points.

Bien que ses propos aient pu sembler un peu confus, le président de la Banque centrale américaine, Jerome Powell, a laissé entendre que la baisse de taux directeur de mercredi, la première en plus de 10 ans, ne marquait par l'entrée dans un cycle de réduction, douchant les attentes de certains. Cependant, il n'a pas totalement écarté le fait que d'autres abaissements puissent intervenir ultérieurement.

Pour Makoto Noji, analyste de SMBC Nikko, l'ambiguïté perçue dans les déclarations de M. Powell découle de la pression mise sur la Fed par le président américain Donald Trump.

Du côté des valeurs

- PANASONIC PUNI

L'action du géant japonais de l'électronique et de l'électroménager Panasonic s'est affaissée de 1,49% à 910,9 yens, au lendemain de l'annonce d'une chute de 13% sur un an de son bénéfice net du premier trimestre 2019/20, à cause de ventes moindres, notamment en Chine, et d'une rentabilité nettement dégradée.

- TAKEDA ENCENSÉ

A l'inverse, l'action du laboratoire pharmaceutique Takeda a bondi de 7,40% à 3.904 yens, après que le groupe a révisé en légère hausse ses prévisions annuelles: sa perte nette sur l'ensemble de l'exercice sera un peu moins colossale qu'il ne l'avait précédemment annoncé.

- MAUVAISE PASSE POUR JAPAN POST INSURANCE

L'action du groupe d'assurance Japan Post Insurance, filiale de la gigantesque poste nippone, a accusé une chute de 2,03% à 1.781 yens, après avoir avoué de nouveaux cas de clients floués et admis devoir passer au peigne fin la bagatelle de 30 millions de contrats.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar valait vers 06H00 GMT 109,21 yens, contre 108,55 yens la veille au moment de la clôture de la place tokyoïte. L'euro descendait à 120,62 yens, contre 121,11 yens.

La monnaie européenne se négociait par ailleurs à 1,1040 dollar, contre 1,1073 dollar la veille à 19H30 GMT.

Le pétrole, lui, reculait nettement.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre chutait de 69 cents, ou 1,06% vers 06H10 GMT, à 64,36 dollars, par rapport à son cours de clôture de mercredi à New York, et le baril américain de WTI pour livraison en août dévissait de 76 cents, ou 1,30%, à 57,82 dollars.

