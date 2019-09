Bourse de Tokyo : Tokyo finit en légère hausse après un pic de quatre mois

L'indice Nikkei a gagné 0,06% à 22.001,32 points et le Topix, plus large, a pris 0,29% à 1.614,58 points.

Le Nikkei est monté en séance à 22.041,08 points, son plus haut niveau depuis le 7 mai et le Topix à 1.619,13, au plus haut depuis le 26 avril.

Le secteur du pétrole et du charbon a pris 4,53% et celui des mines 9,02% tandis que ceux du transport aérien et du transport maritime abandonnaient respectivement 1,66% et 1,27%.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Service Marchés)