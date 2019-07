Tokyo finit en net repli après l'emploi américain

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a fini en nette baisse lundi, en raison de chiffres de l'emploi aux Etats-Unis si bons qu'ils risquent d'inciter la Banque centrale américaine (Fed) à différer une baisse de taux d'intérêt très attendue des investisseurs.

A l'issue des échanges, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes a cédé 0,98% (-212,03 points) à 21.534,35 points, et l'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a reflué de 0,89% (-14,18 points) à 1.578,40 points.

"Les bonnes données de l'emploi américain ont donné un coup de frein aux espoirs excessifs de baisse de taux" imminente, a souligné pour l'agence Bloomberg Shoichi Arisawa, analyste chez Iwai Cosmo Securities. Certains, comme Shoji Hirakawa de Tokai Tokyo Research, estiment que la Fed pourrait néanmoins agir dans un délai pas si lointain.

Du côté des valeurs

- LES BANQUES REBONDISSENT

Les valeurs bancaires, qui avaient souffert de la possibilité d'une baisse de taux par la Réserve fédérale américaine, se sont modestement relevées, avec +0,05% à 526,7 yens pour Mitsubishi UFJ Financial Group et +0,57% à 158,7 yens pour Mizuho Financial Group.

- LES LABOS DANS LE COLLIMATEUR DE TRUMP

Les titres pharmaceutiques japonais ont été délaissés, après l'annonce par Donald Trump de la prochaine adoption d'un décret en vue de baisser drastiquement les prix des médicaments. Le président américain a même évoqué un alignement sur les tarifs les plus bas pratiqués dans le monde.

Daiichi Sankyo a ainsi lâché 3,25% à 5.829 yens, Astellas Pharma 1,92% à 1.554,5 yens, et Sumitomo Dainippon Pharma 5,18% à 1.994 yens.

- AEON CHUTE, COMME SES BÉNÉFICES

L'action du groupe de distribution Aeon a dévissé de 4,71% à 1.881 yens, pénalisée par la publication vendredi d'une chute de 30% sur un an de son bénéfice net au premier trimestre de l'exercice 2019/20.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen avait tendance à s'affaiblir face au dollar, le billet vert valant 108,32 yens autour de 06H00 GMT, contre 108,02 yens vendredi à la fermeture de la place tokyoïte. L'euro refluait en revanche à 121,57 yens, contre 121,67 yens.

La monnaie européenne s'affichait au même moment à 1,1221 dollar, quasi inchangée par rapport à son cours de vendredi à 19H15 GMT (1,1227 dollar).

Le pétrole, lui, montait légèrement dans les échanges électroniques en Asie, dans un contexte de tensions géopolitiques autour de l'Iran.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre prenait 3 cents à 64,26 dollars vers 06H30 GMT, et le baril américain de WTI pour livraison en août gagnait 3 cents à 57,54 dollars.

kap-anb/jul