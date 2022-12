Matières premières : Tokyo finit en net repli, inquiète sur l'économie américaine

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a terminé vendredi en forte baisse, préoccupée notamment par la contraction de l'activité manufacturière aux Etats-Unis et par la poursuite de l'appréciation du yen par rapport au dollar.

L'indice vedette Nikkei a perdu 1,59% à 27.777,90 points (-2,1% sur l'ensemble de la semaine écoulée) et l'indice élargi Topix a lâché 1,64% à 1.953,98 points.

A la Bourse de Hong Kong, l'indice Hang Seng limitait les dégâts (-0,27% vers 06H45 GMT), après avoir été dopé ces derniers jours par des signes d'assouplissement de la stricte politique "zéro Covid" en Chine face à la grogne de la population.

L'indice ISM de l'activité manufacturière aux Etats-Unis, publié jeudi, a montré une contraction au mois de novembre, la première depuis mai 2020 au plus haut de la pandémie de Covid-19 et plus forte que prévu.

Le yen continuait par ailleurs de s'apprécier face au dollar, une tendance de change négative pour les valeurs japonaises exportatrices. Les investisseurs sont aussi restés prudents avant la publication des chiffres mensuels de l'emploi américain plus tard dans la journée.

Du côté des valeurs

EUPHORIE FOOTBALLISTIQUE: la victoire surprise de l'équipe de football japonaise face à l'Espagne (2-1) jeudi, qui propulse les "Samourai Blue" en huitièmes de finale de la Coupe du monde, a dopé les valeurs nippones liées au ballon rond. La chaîne de pubs Hub a bondi de 7,02% à 716 yens, l'agence de publicité numérique CyberAgent, dont une filiale diffuse tous les matchs du Mondial en streaming, a gagné 3,95% à 1.288 yens, et l'équipementier sportif Mizuno a pris 0,98% à 2.872 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen, qui évolue à ses plus hauts niveaux face au dollar depuis mi-août, continuait de progresser vendredi. Un dollar valait 135,08 yens vers 07H00 GMT, contre 135,33 yens jeudi à 21H00 GMT.

L'euro faiblissait aussi face à la devise nippone, à 142,20 yens contre 142,36 yens jeudi, et se négociait pour 1,0529 dollar contre 1,0520 dollar la veille à 21H00 GMT.

Sur le marché du pétrole, avant une réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (Opep+) dimanche, le baril de WTI américain était quasi stable (-0,07% à 81,16 dollars), mais le baril de Brent de la mer du Nord gagnait 0,18% à 87,04 dollars vers 06H50 GMT.

