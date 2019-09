Tokyo finit en petite hausse, aidée par le yen

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a fini la séance de vendredi sur un gain modéré, après avoir nettement grimpé la veille, encouragée par la poursuite du repli du yen, sur fond de petite éclaircie dans la crise commerciale sino-américaine.

A l'issue des transactions, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes a gagné 0,54% à 21.199,57 points, et l'indice élargi Topix a pris 0,17% à 1.537,1 points.

L'humeur du marché s'est considérablement améliorée depuis l'annonce la veille de négociations commerciales début octobre entre les Etats-Unis et la Chine, et la publication d'indicateurs économiques américains rassurants a été "la cerise sur le gâteau", a commenté l'analyste d'AxiTrader Stephen Innes dans une note.

Du côté des valeurs

La hausse sur le Nikkei a été tirée par les secteurs de l'automobile, de l'industrie et de la finance notamment.

- MHI PORTÉ PAR SON AVION SPACEJET: le titre du groupe diversifié Mitsubishi Heavy Industries (MHI) a progressé de 1,81% à 4.109 yens, après que le groupe a annoncé vendredi être en négociations avec la compagnie américaine Mesa Airlines qui a l'intention de lui acheter 100 avions régionaux Spacejet (dont 50 en option).

- NISSAN TOUJOURS EN HAUSSE: l'action du constructeur automobile Nissan a encore gagné du terrain, finissant en hausse de 2,48% à 674 yens, les investisseurs faisant toujours fi d'une affaire de primes perçues en excès par son directeur général Hiroto Saikawa, ce qui le met dans une situation embarrassante avant un conseil d'administration du groupe lundi. De son côté, Toyota a engrangé 0,43% à 7.030 yens et Honda 3,01% à 2.734 yens.

- RAKUTEN DÉÇOIT: l'action du géant du commerce en ligne Rakuten a été lourdement sanctionnée (-5,2% à 984 yens), en raison d'informations sur un retard du lancement complet de son offre de télécommunications cellulaires basée sur son propre réseau.

Le service Rakuten Mobile existe déjà, mais le groupe ne veut plus se contenter de louer des capacités en utilisant les infrastructures des autres et construit les siennes, ce qui prend néanmoins plus de temps que prévu.

Du côté des devises et du pétrole

A la grande joie des actionnaires de groupes exportateurs, le yen continuait de s'affaiblir face au dollar: après la fermeture de la Bourse de Tokyo, le dollar valait 107,04 yens, contre 106,45 yens jeudi à la clôture.

La monnaie japonaise reculait aussi vis-à-vis de l'euro. Ce dernier s'échangeait à 118,23 yens vers 06H45 GMT, contre 117,29 yens la veille.

L'euro se négociait par ailleurs à 1,1045 dollar, contre 1,1035 dollar jeudi à 19H30 GMT.

Les cours du pétrole stagnaient vendredi, après avoir reperdu jeudi les gains enregistrés la veille sur fond de tensions irano-américaines. A 06H36 GMT, le prix du baril américain de WTI grignotait 0,09% à 56,35 dollars, et celui du baril de Brent de la mer du Nord 0,1% à 61,01 dollars.

