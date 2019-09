Tokyo finit proche de l'équilibre, malgré les inquiétudes sur le pétrole

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo, qui était fermée lundi en raison d'un jour férié, est parvenue mardi à rester très légèrement dans le vert, malgré les vives inquiétudes sur l'offre mondiale de pétrole après les attaques en Arabie saoudite.

Après avoir démarré en légère baisse, l'indice vedette Nikkei a clôturé en hausse de 0,06% à 22.001,32 points, se maintenant ainsi dans le vert pour une dixième séance consécutive. L'indice élargi Topix a gagné 0,29% à 1.614,58 points sur la séance.

Les cours du pétrole ne refluaient que légèrement mardi, après avoir grimpé en flèche la veille en réaction à deux attaques d'envergure menées par des drones contre des sites pétroliers d'Arabie saoudite pendant le week-end.

Aux incertitudes sur la production mondiale d'or noir s'ajoutait le risque d'une escalade militaire entre les Etats-Unis et l'Iran, soupçonné plus ou moins directement par Washington et Riyad d'être derrière les attaques.

Du côté des valeurs

PÉTROLIÈRES ENFLAMMÉES: les titres des groupes pétroliers nippons, profitant de la hausse des cours de l'or noir, ont bondi: JXTG Holdings a ainsi gagné 4,64% à 512 yens sur la séance, et Idemitsu Kosan 3,93% à 3.305 yens. Le constructeur d'infrastructures pétrolières JGC Corp a quant à lui bondi de 5,64% à 1.517 yens.

CHIMIE ET COMPAGNIES AÉRIENNES FONT GRISE MINE: les groupes chimiques, grands consommateurs de produits pétroliers, ont en revanche accusé le coup, notamment Nippon Paint qui a sombré de 8,19% à 5.040 yens. DIC Corp, qui a récemment racheté l'activité pigments de l'allemand BASF, a quant à lui lâché 2,74% à 3.015 yens. Le bond des prix du pétrole a aussi affecté les titres des deux principales compagnies aériennes japonaise ANA Holdings (-1,45% à 3.733 yens) et JAL (-1,88% à 3.390 yens).

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar valait 108,17 yens après la fermeture de la Bourse de Tokyo, en légère baisse par rapport à la veille 19H00 GMT (108,6 yens) et contre 107,98 yens vendredi dernier.

L'euro se négociait pour 119,12 yens, contre 118,88 yens lundi à 19H00 GMT.

La monnaie européenne grimpait aussi légèrement face au dollar, à raison d'un euro pour 1,1013 dollar, contre 1,1002 lundi.

Les cours du pétrole n'étaient qu'en légère baisse par rapport à leur envolée de lundi à la suite des attaques en Arabie saoudite. Après avoir bondi de 14,6% lundi, le cours du baril de Brent de la mer du Nord reculait ainsi de 0,51% à 68,68 dollars mardi vers 07H24 GMT. Et le baril de brut américain WTI abandonnait 1,05% à 62,24 dollars, après avoir lui aussi très fortement grimpé la veille (+14,7%).

etb/jul