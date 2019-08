Tokyo finit sur un gain modéré une séance attentiste

Tokyo (awp/afp) - L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a fini la journée de lundi en hausse modérée, alors que les investisseurs continuent de guetter les signes d'évolution de la guerre commerciale sino-américaine.

Ils attendent aussi un discours du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) prévu vendredi.

A l'issue des transactions, le Nikkei des 225 valeurs vedettes a augmenté de 0,71% (+144,35 points) à 20.563,16 points, tandis que l'indice élargi Topix des valeurs du premier tableau a affiché une progression de 0,61% (+9,04 points) à 1.494,33 points.

Les tergiversations autour des négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis continuent d'alimenter la chronique quotidienne sur les marchés financiers. Tokyo y est particulièrement sensible du fait du nombre important de fournisseurs de composants électroniques et machines-outils utilisés par des groupes chinois pour fabriquer des produits ensuite expédiés vers les Etats-Unis, entre autres.

Le principal conseiller du président Donald Trump sur le commerce, Peter Navarro, a affirmé vendredi que les négociations commerciales avec la Chine "allaient de l'avant".

Il a ajouté qu'il fallait que la banque centrale américaine baisse ses taux d'un demi-point de pourcentage d'ici la fin de l'année.

Du côté des valeurs

La plupart des secteurs se sont inscrits en vert, notamment l'énergie, les matières premières, les télécoms, ou l'immobilier .

- LES VEDETTES ONT LA COTE

Les géants nippons des jeux vidéo et des technologies ont été appréciés: Nintendo a gagné 0,60% à 40.070 yens. Son concurrent, le fleuron de l'électronique Sony, a pris 1,37% à 5.896 yens.

Le mastodonte de l'investissement dans les technologies, SoftBank Group, s'est offert un gain de 1,69% à 4.980 yens.

Dans l'automobile, Toyota a grimpé de 1,22% à 6.873 yens et Nissan de 0,69% à 663,4 yens.

- OPA RATÉE POUR HIS, INVESTISSEURS CONTENTS

L'action de l'agence de voyage HIS a pris 2,14% à 2.571 yens après l'annonce en fin de semaine dernière par la firme Unizo, qu'elle convoitait, d'un mariage avec un fonds d'investissement américain, Fortress, rattaché au géant SoftBank Group. Les actionnaires de HIS semblent ravis que son offre publique d'achat (OPA) prévue sur Unizo ait capoté. L'action Unizo, elle, a perdu 2,04% à 4.080 yens, sachant que Fortress a proposé de l'absorber à un prix par titre inférieur (4.000 yens).

- SUPÉRETTES A LA FÊTE

L'action de la chaîne de konbini (supérettes multiservices) FamilyMart a bondi de 8,72% à 2.380 yens après l'annonce d'une augmentation de sa part dans une autre société du même secteur, Pan Pacifiq International, dont le titre a de son côté enregistré un gain de 4,18% à 6.470 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar avait tendance à monter un peu face au yen, s'échangeant à 06H15 GMT à 106,37 yens, contre 106,32 yens vendredi à 19H00 GMT. Un euro se négociait à 118,02 yens, contre 117,91 yens à la fin de semaine passée.

La devise européenne se monnayait par ailleurs à 1,1094 dollar contre 1,1096 vendredi à 19H00 GMT.

Les prix du pétrole continuaient de grimper.

Vers 06H05 GMT le baril de brut américain WTI prenait 50 cents (+0,91%) à 55,37 dollars, tandis que le baril de Brent de la mer du Nord affichait une progression de 1,09% à 59,28 dollars.

