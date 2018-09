Tokyo finit sur une note stable (Nikkei -0,05%)

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a fini sur une note stable mardi, l'indice Nikkei cédant 0,05% malgré un repli du yen, dans un climat attentiste alors que la place de Wall Street était fermée lundi et sur fond d'incertitudes commerciales persistantes.

A l'issue des échanges, le Nikkei des 225 valeurs vedettes a abandonné 10,48 points à 22.696,90 points, et l'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a reculé de 0,12% (-2,07 points) à 1.718,24 points.

Sur le volet des changes, le dollar valait au même moment 111,27 yens, contre 110,91 yens lundi à la fermeture de la place tokyoïte, et l'euro montait à 129,10 yens, contre 128,80 yens.

Ce regain des principales devises face au yen est d'ordinaire favorable aux titres des groupes exportateurs japonais, mais les investisseurs ont préféré jouer la prudence avant la reprise des négociations entre les Etats-Unis et le Canada sur l'accord de libre-échange nord-américain (Alena).

La journée au Japon a en outre été marquée par le passage d'un très puissant typhon, considéré comme le plus violent qui ait frappé directement le pays depuis 25 ans. L'activité de nombreuses entreprises a été perturbée, à l'image de Fast Retailing qui a fermé 129 magasins de la région d'Osaka (ouest).

L'action de ce poids lourd de la cote a terminé sur une baisse de 0,32% à 52.200 yens, mais elle devrait rebondir mercredi grâce à l'annonce ce jour après la clôture d'une progression de 8,8% des ventes des boutiques nippones au mois d'août.

Plusieurs grands magasins ont également décidé de baisser le rideau, mais les titres des sociétés concernées n'ont pas été affectés pour autant: J-Front Retailing a pris 1,44% à 1.616 yens), Isetan Mitsukoshi 0,95% à 1.269 yens et Takashimaya 0,22% à 1.816 yens.

Des fabricants ont aussi suspendu la production dans leurs usines de la région touchée par les intempéries: c'était le cas par exemple des constructeurs d'automobiles Toyota (-0,63% à 6.773 yens) et Honda (-1,16% à 3.218 yens), ou encore de Panasonic (-1,13% à 1.306,5 yens).

Les valeurs technologiques ont quant à elles fini en ordre dispersé: la société d'équipements de tests pour les semi-conducteurs Advantest a avancé de 1,42% à 2.710 yens et le groupe d'électronique Pioneer a bondi de 3,17% à 130 yens, mais le grand nom de la photo Nikon a lâché 2,08% à 2.066 yens et Rakuten (commerce et services en ligne) a perdu 3,02% à 827,7 yens.

