Tokyo gagnée par l'optimisme sur les négociations commerciales

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a démarré mardi en nette hausse, profitant du retour d'un vent d'optimisme concernant les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine ces derniers jours.

L'indice vedette Nikkei prenait 1,45% à 23.181,67 points dans les premiers échanges, tandis que l'indice Topix gagnait 1,26% à 1.687,43 points. Les marchés japonais étaient fermés lundi, jour férié.

La place tokyoïte réagissait notamment aux nouveaux records signés lundi par les principaux indices de Wall Street, dopés par les signaux positifs envoyés par divers responsables américains sur l'avancée des discussions commerciales sino-américaines et par des indicateurs et résultats d'entreprises rassurants.

Le gouvernement japonais pourrait par ailleurs bientôt dévoiler un plan de soutien à l'économie de 4.000 à 5.000 milliards de yens (entre 33 et 41 milliards d'euros), visant notamment à reconstruire et renforcer des infrastructures du pays après le passage dévastateur du typhon Hagibis le mois dernier, selon le quotidien Mainichi Shimbun.

Du côté des valeurs

La quasi totalité des secteurs d'activité sur le Nikkei étaient dans le vert, notamment l'énergie, les technologies et les télécommunications.

LES AUTOMOBILES RESPIRENT: les valeurs automobiles japonaises profitaient entre autres des déclarations du secrétaire américain Wilbur Ross, qui a estimé dimanche que les Etats-Unis pourraient ne pas avoir à imposer de droits de douane supplémentaires sur les importations de voitures: Mitsubishi Motors gagnait 3,42% à 513 yens et Honda 1,87% à 3.010 yens, tandis que les gains de Toyota (+0,55% à 7.593 yens) et Nissan (+0,44% à 699,5 yens) étaient plus modestes.

KDDI EN FORME: le titre du numéro deux japonais de la téléphonie mobile, KDDI, gagnait 4,34% à 3.171 yens, dans la foulée de ses bons résultats semestriels publiés après la clôture de la Bourse de Tokyo vendredi dernier. L'action de son concurrent SoftBank Corp, filiale de SoftBank Group, était en revanche en légère baisse (-0,29% à 1.496,5 yens) avant la publication de ses propres résultats semestriels mardi après la clôture de Tokyo.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen baissait mardi par rapport au dollar, à raison de 108,67 yens pour un dollar vers 01H00 GMT contre 107,94 yens après la clôture de la Bourse de Tokyo vendredi dernier, point de référence pour les investisseurs nippons.

La monnaie japonaise reculait aussi par rapport à l'euro, lequel s'échangeait pour 120,92 yens vers 01H00 GMT contre 120,52 yens vendredi dernier.

L'euro se négociait pour 1,1127 dollar, quasi inchangé par rapport à lundi 20H00 GMT.

Les cours du pétrole, qui avaient terminé en hausse lundi, marquaient le pas mardi matin en Asie: vers 01H00 GMT le cours du baril de brut américain WTI reculait de 0,25% à 56,40 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord cédait 0,19% à 62,01 dollars.

etb/roc