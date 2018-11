Tokyo indécise à l'ouverture

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo oscillait entre gains et pertes vendredi matin, tiraillée entre la hausse de Wall Street et des inquiétudes persistantes autour de la politique commerciale de Donald Trump et du Brexit après une série de démissions de ministres britanniques.

Dix minutes après le début des échanges, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes gagnait 0,15% (+33,09 points) à 21.836,71 points, et l'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau avançait de 0,26% (+4,26 points) à 1.643,23 points, mais un peu plus tôt ils étaient dans le rouge.

Sur le volet des changes, le dollar était stable, valant 113,50 yens au moment de l'ouverture, tandis que l'euro refluait à 128,60 yens, contre 128,70 yens jeudi à la fermeture de la place tokyoïte.

