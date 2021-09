Matières premières : Tokyo lâche plus de 2% après la chute des marchés occidentaux

Ajoute indices actualisés, valeurs, devises et pétrole.

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo était en forte baisse mercredi matin, dans la foulée des pertes sévères des places occidentales la veille sur fond d'une série de facteurs négatifs, dont des craintes inflationnistes et la montée des rendements obligataires américains.

L'indice vedette Nikkei dérapait de 2,17% à 29.530,28 points vers 01H10 GMT. L'indice élargi Topix chutait de 2,27% à 2.034,57 points.

Les grandes Bourses européennes ont toutes lâché plus de 2% mardi, sauf Londres, et à Wall Street l'indice Nasdaq a notamment dégringolé de plus de 2,8%.

A Tokyo "les ordres de vente dominent étant donné que la confiance s'est détériorée après les lourdes pertes des valeurs américaines", réagissait Yoshihiro Ito dans une note d'Okasan Online Securities.

En cause, la hausse des prix mondiaux de l'énergie, un facteur d'inflation qui lui-même pousse les taux d'intérêt à la hausse. Le taux d'emprunt à dix ans des Etats-Unis sur le marché obligataire a grimpé mardi à son plus haut niveau depuis mi-juin, ce qui pénalise surtout les valeurs technologiques, très gourmandes en financements.

A côté de ces perturbations mondiales, l'élection du nouveau président du parti au pouvoir au Japon, prévue ultérieurement mercredi et qui devrait désigner le futur Premier ministre du pays, passait provisoirement au second plan auprès des investisseurs à Tokyo.

Le modéré Fumio Kishida, ancien ministre des Affaires étrangères, apparaît désormais comme le favori pour remporter ce scrutin interne, face au ministre sortant de la Réforme administrative Taro Kono.

Ce dernier est plus populaire auprès de la base du Parti libéral-démocrate (PLD) et du grand public, mais moins auprès des élus de sa formation politique, dont le poids lors du scrutin sera plus important en cas de second tour.

Du côté des valeurs

Tous les secteurs d'activité sur le Nikkei étaient dans le rouge, en particulier la tech, l'immobilier et la finance. JAPAN POST perdait 4,49% à 957,9 yens, alors que selon l'agence Bloomberg citant des sources proches du dossier, le gouvernement japonais devrait bientôt initier la vente d'une nouvelle tranche de ses actions dans le groupe postal, pour environ 950 milliards de yens (7,3 milliards d'euros), ce qui réduirait sa part au capital à 33% contre environ 68% actuellement.

AUGMENTATION DE CAPITAL POUR HULIC: le titre du groupe immobilier nippon Hulic s'effondrait de 8,18% à 1.245 yens après avoir annoncé une augmentation de capital de 115,8 milliards de yens maximum (près de 890 millions d'euros), pour financer des projets immobiliers et d'énergies renouvelables.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen baissait face au dollar, à raison d'un dollar pour 111,61 yens vers 01H00 GMT contre 111,50 yens mardi à 21H00 GMT.

La devise japonaise reculait aussi par rapport à l'euro, qui valait 130,40 yens contre 130,27 yens la veille.

Un euro s'échangeait pour 1,1681 dollar, contre 1,1683 dollar mardi.

Le marché du pétrole tirait la langue: peu avant 01H00 GMT le cours du baril américain de WTI cédait 0,97% à 74,56 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord perdait 0,83% à 78,43 dollars.

