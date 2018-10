Tokyo: le Nikkei bondit de 2,16% en clôture, dopé par des résultats

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a clôturé en forte hausse mercredi, portée par le repli du yen et plusieurs résultats d'entreprises, dont ceux de Sony et Honda.

A l'issue des échanges, le Nikkei des 225 valeurs vedettes a gagné 2,16% (+463,17 points) à 21.920,46 points. Il avait déjà pris 1,45% mardi après sa dégringolade des jours précédents, sur fond d'incertitudes économiques et géopolitiques liées à l'affaire Khashoggi et à la guerre commerciale entre Pékin et Washington.

Malgré ce baroud d'honneur final, l'indice a lâché près de 10% sur le mois d'octobre.

De son côté, l'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a progressé mercredi de 2,15% à 1.646,12 yens mais a perdu tout autant que le Nikkei sur le mois.

Les investisseurs ont été encouragés par le net rebond de Wall Street mardi et rien n'a pu entamer leur optimisme, même pas l'annonce en cours de séance d'un recul de l'activité manufacturière en Chine en octobre.

"Le retour de l'optimisme sur les marchés a atténué leur réaction à cette statistique chinoise décevante", a commenté Okasan Online Securities dans une note. "Le Nikkei a ainsi fini la matinée sur une note solide qui s'est maintenue dans l'après-midi, avec le soutien d'un yen faible et des Bourses de Hong Kong et Shanghai".

Sur le volet des changes, le dollar a poursuivi son ascension, s'affichant à 113,22 yens, contre 112,65 yens mardi à la fermeture de la place tokyoïte, tandis que l'euro montait à 128,41 yens, contre 128,18 yens, des orientations favorables aux titres exportateurs japonais.

Les donneurs d'ordres ont en outre salué les résultats du fleuron de l'électronique Sony et du constructeur d'automobiles Honda qui ont tous deux relevé leurs prévisions annuelles: le premier a terminé sur un gain de 4,74% à 6.140 yens, et le second s'est envolé de 6,47% à 3.241 yens.

hih-anb/tho