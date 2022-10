Tokyo (awp/afp) - L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo était en hausse de plus de 3% vendredi dans la matinée, après la forte progression des indices de Wall Street la veille et la chute du yen à un plus bas en 32 ans.

A 01H50 GMT, l'indice vedette grimpait de 3,18% à 27.071,16 points et l'indice élargi Topix gagnait 2,42% à 1.899,46 points.

