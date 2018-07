Tokyo: le Nikkei change de direction et grimpe après les décisions de la BoJ

Tokyo (awp/afp) - L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo, qui avait ouvert en baisse mardi, a soudainement changé de direction quelques minutes après les décisions monétaires de la Banque du Japon (BoJ) qui a revu à la marge ses dispositions et abaissé ses prévisions d'inflation.

Une dizaines de minutes après l'annonce de l'institut d'émission, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes prenait jusqu'à 0,59% à 22.678,06 points.

L'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau cédait en revanche 0,40% à 1.761,10 points.

Sur le volet des changes, le dollar remontait nettement, à 111,30 yens contre 110,91 yens en début de séance et 111,05 yens lundi à la clôture de la place tokyoïte, tandis que l'euro montait à 130,27 yens, contre respectivement 129,90 yens et 129,45 yens.

La Banque du Japon (BoJ) a annoncé mardi de petits ajustements de sa politique monétaire, afin d'introduire davantage de flexibilité dans le rachat d'actifs, cinq ans après le lancement de mesures ultra-accommodantes qui ont pour l'instant échoué.

Elle a parallèlement abaissé ses prévisions d'évolution des prix, nouvel aveu d'échec dans sa quête d'une inflation de 2%.

kap/nas