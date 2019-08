Tokyo: le Nikkei chute de 2,6% à l'ouverture, victime de Trump et du dollar

Ajoute valeurs et cours du pétrole

Tokyo (awp/afp) - L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo chutait de 2,6% lundi matin à l'ouverture, plombé par un violent accès du fièvre du yen après que le président américain Donald Trump a renchéri face aux nouvelles taxes douanières annoncées par la Chine.

Dans les tout premiers échanges, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes dévissait de 537,15 points à 20.173,76 points, tandis que l'indice élargi Topix de toutes les valeurs du premier tableau s'effondrait de près de 2,5% à 1.465,30 points.

L'escalade de hausse de tarifs douaniers se poursuit de plus belle entre les Etats-Unis et la Chine, une situation qui n'en finit pas d'inquiéter les marchés, notamment à Tokyo.

Non seulement les industriels japonais subissent par ricochets l'aggravation des tensions entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales, mais en plus le yen fait office de valeur refuge, et sa flambée ruine une partie des bénéfices escomptés des entreprises exportatrices nippones.

Du côté des valeurs

Tous les secteurs étaient en rouge, particulièrement ceux de l'énergie, des matériaux, des finances, des technologies de l'information ou encore de l'industrie.

- VALEURS PÉTROLIÈRES EN CHUTE LIBRE

Les actions des groupes pétroliers étaient parmi les plus malmenées lundi matin en raison de la dégringolade des cours du brut liée aux frictions commerciales.

Le titre Cosmo Energy abandonnait 4,86% à 1.802 yens, Idemitsu Kosan 3,21% à 2.680 yens et JXTG Holdings 2,83% à 415,8%.

- LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES PAS MIEUX LOTIS

Premières victimes collatérales du conflit sino-américain, les fabricants de composants électroniques et de machines industrielles souffraient encore lundi matin.

Les spécialistes des robots d'usines Yaskawa chutait de 5,50% à 3.350 yens, le fabricant de composants Omron de 3,49% à 4.980 yens, le producteur d'écrans de smartphones Japan Display lâchait 3,17% à 61 yens et le gros fournisseur de gyrocapteurs Murata cédait 2,67% à 4.343 yens.

- LES GÉANTS PAS ÉPARGNÉS

Parmi les géants de l'électronique grand public, Sony déclinait de 1,91% à 5.790 yens et son concurrent dans le domaine des jeux vidéo, Nintendo, perdait 2,12% à 40.110 yens.

Dans l'automobile, Nissan refluait de 1,77 à 647,2 yens et Toyota de 1,85% à 6.788 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen est monté lundi matin à un plus haut en près de trois ans, le dollar s'échangeant sous la barre des 105 yens, à 104,89 yens. Il valait 106,62 yens vendredi à la fermeture du marché tokyoïte.

L'euro, lui, se monnayait autour de 117 yens lundi matin, soit un yen de moins qu'en toute fin de semaine passée.

La monnaie européenne avait nettement faibli dès vendredi soir par rapport au billet vert, et se stabilisait depuis: un euro coûtait 1,1142 dollar en début de journée lundi à Tokyo contre 1,1146 dollar vendredi à 19H00 GMT.

Les cours du pétrole, qui avaient déjà terminé en baisse vendredi, lestés par la promesse d'une réponse musclée de Donald Trump aux nouvelles taxes douanières annoncées par la Chine sur des produits importés des Etats-Unis, tombaient davantage encore: à 00H10 GMT le baril de brut américain WTI cédait 1,79% à 53,20 dollars, et le baril de Brent de la mer du Nord prenait 1,38% à 58,52 dollars.WEI

