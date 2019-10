Tokyo: le Nikkei débute sur un nouveau gain après déjà 6 séances positives

Tokyo (awp/afp) - L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a de nouveau débuté en hausse la séance de mardi, toujours porté par un yen affaibli et un relatif optimisme quant aux négociations commerciales sino-américaines.

Peu après 00H00 GMT, l'indice vedette Nikkei gagnait 0,32% à 22.939,73 points, évoluant à ses plus hauts niveaux depuis un an, tandis que l'indice élargi Topix, qui avait un peu fléchi lundi, prenait 0,52% à 1.656,96 points.

L'indice S&P 500 de la Bourse de New York avait atteint un sommet inédit lundi et les investisseurs se montrent bien disposés en cette semaine où pleuvent les résultats d'entreprises tant aux Etats-Unis qu'en Europe et au Japon.

Le président américain Donald Trump a en outre laissé entendre lundi que la signature d'un accord commercial avec Pékin pourrait intervenir avant le sommet de l'Association des pays riverains du Pacifique (APEC) qui doit avoir lieu mi-novembre au Chili.

Les réunions des banques centrales américaine et japonaise figurent aussi au menu des festivités économiques de la semaine.

Du côté des valeurs

La quasi intégralité des principaux secteurs étaient en hausse, les financières jouant les locomotives, suivies par les matériaux, les télécoms ou encore l'énergie.

CANON SANCTIONNÉ APRÈS DES PRÉVISIONS ENCORE ABAISSÉES: l'action du groupe de photo et bureautique était délaissée par les investisseurs au lendemain d'une troisième coupe dans les prévisions de résultats annuels. Le titre dévissait de 1,23% à 2.898,5 yens. Les titres d'autres firmes du même secteur résistaient cependant, à l'image de Ricoh qui prenait 1,13% à 986 yens ou de Brother qui gagnait 1,47% à 2.066 yens.

NINTENDO: l'action du pionnier japonais des jeux vidéo s'offrait une jolie progression de 1,84% à 37.700 yens alors que sortiront en novembre de nouveaux titres qui suscitent l'espoir des investisseurs à quelques semaines des cruciales fêtes de fin d'année.

SOFTBANK GROUP REBONDIT: l'action du géant de l'investissement dans les technologies regagnait modestement 0,80% à 4.028 yens après avoir dévissé durant 5 séances d'affilée, à rebours de l'indice Nikkei dont il est pourtant un poids lourd.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen faiblissait encore par rapport au dollar, à raison d'un billet vert pour 108,97 yens vers 00H00 GMT, contre 108,72 yens lundi après la clôture de Tokyo, point de référence pour les investisseurs nippons.

La monnaie japonaise baissait nettement vis-à-vis de l'euro, qui valait 120,93 yens contre 120,54 yens lundi soir à Tokyo.

La devise européenne était stable face au dollar, à raison de 1,1098 dollar pour un euro mardi à 00H00 GMT, contre 1,1101 dollar lundi à 19H00 GMT.

Les cours du pétrole se reprenaient un peu après avoir terminé en baisse lundi, les investisseurs se plaçant en retrait après quatre séances de progression et anticipant une hausse des réserves de brut aux Etats-Unis. Peu après 00H00 GMT mardi, le baril de brut américain WTI augmentait 0,02% à 55,82 dollars, tandis que le baril de Brent de la mer du Nord gagnait 0,10% à 61,63 dollars.

kap/cn