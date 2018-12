Tokyo: le Nikkei en chute de plus de 5% à mi-séance

Tokyo (awp/afp) - L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo lâchait plus de 5% à la pause de la mi-journée, après un week-end prolongé et un plongeon de Wall Street face aux incertitudes à Washington et la chute des prix du pétrole.

L'indice décrochait de plus de 1.000 points (-5,05%) à 19.147,45 points à 11h30 (02h30 GMT). Il était tombé un peu plus tôt à 19.138,88 points, son niveau le plus bas depuis avril 2017.

Dans le même temps, l'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau perdait 4,99% (-74,27 points) à 1.413,92 points.

Sur le volet des changes, le yen, valeur refuge, se renforçait nettement, ce qui dessert les actions de groupes exportateurs japonais: le dollar valait ainsi 110,16 yens en fin de matinée, contre 111,44 yens vendredi à la fermeture de la place tokyoïte, tandis que l'euro chutait à 125,70 yens, contre 127,67 yens.

La Bourse de New York a fortement flanché lundi, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, dévissant de 2,91%, la chute la plus importante de son histoire une veille de Noël.

Les investisseurs sont très fébriles depuis début octobre, devant les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine et la remontée jugée trop rapide des taux d'intérêt.

Or le président américain Donald Trump a contribué ces derniers jours à accentuer leur nervosité. Agacé par la décision de la Banque centrale américaine d'augmenter une nouvelle fois les taux la semaine dernière, il a tempêté lundi contre l'institution, affirmant dans un tweet: "Le seul problème de notre économie, c'est la Fed".

Le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a de son côté annoncé dans un communiqué dimanche avoir eu des discussions individuelles avec les patrons des six principales banques américaines, "ce qui a causé des inquiétudes sur les marchés", a commenté dans une note Toshiyuki Kanayama, analyste chez Monex.

Autre motif d'anxiété pour les marchés financiers, la paralysie d'une partie des administrations américaines et le limogeage choc du ministre américain de la Défense, le général Jim Mattis.

A tous ces éléments, vient s'ajouter la dégringolade des cours du pétrole, les investisseurs restant sceptiques face aux promesses de l'Opep et s'inquiétant des turbulences économiques.

bur-anb/cn