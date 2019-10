Tokyo: le Nikkei en hausse malgré les incertitudes sino-américaines

Tokyo (awp/afp) - L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a fini en hausse jeudi, porté par un affaiblissement du yen, malgré des informations selon lesquelles peu de progrès sont à attendre des négociations commerciales sino-américaines qui doivent reprendre ce jeudi.

Wall Street avait terminé dans le vert mercredi, des investisseurs tablant quand même sur une issue positive à ces pourparlers.

A l'issue des échanges, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes a pris 0,45% à 21.551,98 points.

En revanche, l'indice élargi Topix a abandonné 0,02% à 1.581,42 points.

Les deux ont joué au yoyo toute la journée.

Outre les contingences commerciales, les circonstance géopolitiques ne sont pas bonnes non plus. La Turquie a lancé mercredi une offensive contre les forces kurdes du nord-est de la Syrie, alliées des Occidentaux dans la lutte antijihadistes, suscitant une volée de critiques internationales et des menaces de sanctions américaines.

Du côté des valeurs

Une grande partie des principaux secteurs ont baissé, à commencer par l'immobilier et la finance.

NISSAN GRIMPE UN PEU: l'action du constructeur a pris 0,41% à 656,5 yens, peut-être aidée par le yen, alors que des changements de têtes se profilent également chez son partenaire français Renault. Selon le quotidien Le Figaro, M. Senard va proposer à son conseil d'administration de trouver un successeur au directeur général, Thierry Bolloré.

Par ailleurs, une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Nissan devrait être convoquée début 2020 pour valider les départs d'anciens et entrées de nouveaux administrateurs ainsi que pour acter la nomination de la nouvelle direction.

KANSAI ELECTRIC, LES DIRIGEANTS PARTENT: le titre de la compagnie d'électricité qui dessert une grande partie de l'est du pays a rechuté de 0,88% à 1.232,5 yens au lendemain de la confirmation de la démission du président et du directeur général de la firme, du fait d'un scandale de cadeaux onéreux offerts par un élu d'une commune hébergeant une importante centrale nucléaire.

ASAHI KASEI PROFITE DU NOBEL: l'action de ce groupe de chimie s'est distinguée par un gain de 1,76% à 1.125 yens après que l'un de ses chercheurs, Akira Yoshino, a été honoré mercredi du prix Nobel de chimie en même temps qu'un Américain et un Britannique, pour leurs travaux sur les batteries lithium-ion.

FAST RETAILING, AVANT LES RÉSULTATS: l'action du groupe d'habillement, notamment connu pour sa marque Uniqlo, a augmenté de 0,93% à 61.650 yens, à quelques minutes de l'annonce de ses résultats annuels et des prévisions pour l'exercice à venir.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen refluait face au dollar, lequel valait 107,49 yens vers 06H00 GMT, contre 107,17 yens mercredi à la clôture de la Bourse de Tokyo, point de référence pour les investisseurs nippons.

La monnaie japonaise était aussi en repli face à l'euro: ce dernier se négociait pour 118,11 yens, contre 117,43 yens la veille à la fermeture.

L'euro remontait nettement vis-à-vis du billet vert: il se monnayait 1,0987 dollar, contre 1,0929 mercredi à 19H00 GMT.

Les cours du pétrole étaient encore hésitants jeudi, tirés dans des directions différentes par les inquiétudes commerciales d'une part et les tensions géopolitiques au Moyen-Orient d'autre part: vers 06H00 GMT le prix du baril de brut américain WTI cédait 0,02% à 52,58 dollars, pendant que celui du baril de Brent de la mer du Nord stagnait à 58,32 dollars.

