Tokyo: le Nikkei finit en forte hausse (+1,30%)

Tokyo (awp/afp) - L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a fini en forte hausse de 1,30% mardi, prolongeant le regain enregistré lundi, les investisseurs voyant d'un bon oeil les cours plus favorables du yen face au dollar et à l'euro.

A l'issue des échanges, le Nikkei des 225 valeurs vedettes a engrangé 291,60 points à 22.664,69 points.

L'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a augmenté de 0,67% (+11,30 points) à 1.698,91 points.

Sur le volet des changes, le dollar valait 111,43 yens, contre 110,95 yens lundi à la fermeture de la place tokyoïte. L'euro remontait à 129,42 yens contre 128,15 yens.

Ces mouvements encouragent l'achat d'actions de groupes exportateurs nippons.

Le rebond de lundi avait mis un terme à une série de six séances négatives dues aux inquiétudes relatives aux tensions commerciales entre les Etats-Unis et ses partenaires, notamment la Chine et le Canada. Le Japon pourrait être la prochaine cible des attaques du président américain Donald Trump qui a déjà lancé de multiples menaces.

Mais en ce début de semaine, les investisseurs préfèrent se tourner vers les entreprises et miser sur des bénéfices meilleurs que prévu grâce à un dollar et un euro plus forts et qui surpassent les cours pris en compte par les firmes pour leurs estimations de résultats.

Dans ce contexte, les deux tiers des composantes du Nikkei ont augmenté.

Mais, attention, avertissent les courtiers, cette embellie du moral des donneurs d'ordres pourrait n'être que passagère.

"Sur un marché manquant de catalyseur, il va être difficile de voir les achats durer à ce rythme car les craintes relatives au commerce demeurent", prévient dans une note SBI Securities.

L'audace de Renesas saluée

Les trois plus grands laboratoires pharmaceutiques ont été très recherchés après l'annonce d'un projet de R&D conjointe avec une firme spécialiste de l'analyse génétique détenant un patrimoine de données portant sur un échantillon de plusieurs dizaines de milliers de personnes.

L'action Daiichi Sankyo s'est élevée de 4,30% à 4.563 yens, Takeda a pris 3,77% à 4.600 yens et Astellas 3,60% à 1.885,5 yens.

Très sensibles aux cours des monnaies, les actions des groupes d'automobiles ont aussi été demandées: +1,12% à 1.036,5 yens pour Nissan, +1,60% à 6.700 yens pour Toyota ou encore +0,47% à 3.174 yens pour Honda Motor.

Les géants du pétrole et autres ressources énergétiques ont aussi eu les faveurs des investisseurs: JXTG a augmenté de 3,13% à 737,3 yens et Showa Shell Sekiyu de 3,41% à 2.244 yens.

Les fabricants d'équipements pour le secteur de l'énergie solaire ont en revanche été boudés à cause d'informations du quotidien Nikkei selon lesquelles le tarif de rachat de l'énergie d'origine solaire allait être divisé par deux.

A noter enfin le gain de 4,43% à 754 yens pour le titre Renesas Electronics. Le fabricant japonais de puces pour automobiles et appareils électroniques a annoncé mardi un accord d'acquisition de l'américain du même secteur Integrated Device Technology (IDT) pour une somme d'environ 6,7 milliards de dollars (5,8 mds d'euros).

Cette opération audacieuse pour un groupe qui était au bord de la faillite il y a cinq ans doit permettre à Renesas de renforcer plus encore sa présence dans les puces pour l'industrie et l'automobile.

