Tokyo: le Nikkei finit en hausse de 0,99%

Tokyo (awp/afp) - L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a fini en hausse de 0,99% jeudi, dans la foulée d'un net rebond mercredi, un élan motivé par un apaisement des craintes relatives aux tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis.

A l'issue des échanges, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes a gagné 213,44 points à 21.816,19 points, et l'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau s'est apprécié de 0,62% (+10,04 points) à 1.616,05 points.

Les investisseurs tablent sur une accalmie entre Chine et Etats-Unis et sur une révision de la stratégie industrielle chinoise qui ferait plus de place aux entreprises étrangères à horizon 2025, selon des courtiers.

Sur le volet des devises, le dollar stagnait à 113,44 yens tandis que l'euro remontait à 128,96 yens contre 128,52 yens mercredi à la fermeture de la place tokyoïte, ce qui favorise l'achat d'actions d'entreprises japonaises faisant affaire en Europe.

