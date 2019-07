Tokyo: le Nikkei finit en hausse une séance en dents de scie

Tokyo (awp/afp) - L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a fini sur une note positive la séance très hésitante de vendredi, les investisseurs se montrant très prudents à la veille d'un week-end de trois jours.

Les acteurs du marché n'ont pas été très enclins à acheter, en dépit d'un recul du yen favorable aux entreprises exportatrices et malgré des records enregistrés à Wall Street jeudi.

A l'issue des échanges, le Nikkei des 225 valeurs vedettes a gagné 0,20% (42,37 points) à 21.685,90 points, et l'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a lui reculé de 0,15% (-2,32points) à 1.576,31 points.

Du côté des valeurs

- UNIQLO

L'action du groupe Fast Retailing, maison mère de la marque de vêtements Uniqlo, perdait du terrain en début de journée, mais elle s'est redressée ensuite pour terminer en hausse de 3,19% à 69.810,0 yens. L'annonce jeudi de ses résultats des trois premiers trimestres de l'exercice 2018/19 a dans un premier temps déçu les actionnaires, mais la publication d'une analyse détaillée des performances d'autres filiales du groupe (G.U. et Theory notamment) a provoqué une vague d'achats à partir de la mi-journée.

- NOUVEL ESPOIR POUR JAPAN DISPLAY

La firme spécialiste des écrans de smatphones et tablettes Japan Display a attiré des acheteurs après avoir indiqué qu'elle devrait obtenir les fonds souhaités pour accompagner son redressement et changement stratégique alors que le marché des écrans de mobiles est devenu extrêmement concurrentiel et difficile. Le titre a perdu 1,26% à 78 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar se redressait un peu, à 108,34 yens vers 05H15 GMT, contre 108,00 yens la veille au moment de la fermeture à 06H00 GMT. Le billet vert avait reflué à la suite des commentaires du patron de la Banque centrale américaine, laissant augurer une baisse prochaine de taux d'intérêt.

L'euro s'échangeait de son côté à 122,12 yens, contre 121,72 yens la veille.

La monnaie européenne se négociait par ailleurs à 1,1270 dollar vendredi à 05H15 GMT contre 1,1259 dollar jeudi à 19H20 GMT.

Le pétrole, lui, remontait légèrement.

A 05H15 GMT Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre prenait 0,63% à 66,94 dollars, et le baril américain de WTI pour livraison en août regagnait 0,58% à 60,55 yens.

kap/uh/evs