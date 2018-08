Tokyo: le Nikkei finit presque inchangé dans un marché hésitant

Tokyo (awp/afp) - L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo, qui avait ouvert sur un net rebond vendredi au lendemain de sa forte chute, a finalement reperdu du terrain durant la séance très hésitante pour terminer presque inchangé (+0,06%).

Les bons résultats d'entreprises aux Etats-Unis et au Japon n'ont pas réussi à vaincre les craintes liées aux tensions commerciales, selon des courtiers.

Le Nikkei des 225 valeurs vedettes a pris 12,65 points à 22.525,18 points.

L'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a au contraire reflué de 0,54% (-9,51 points) à 1.742,58 points.

Sur le volet des changes, le dollar remontait légèrement à 111,69 yens, contre 111,56 yens jeudi à la clôture de la place tokyoïte, et l'euro fléchissait à 129,34 yens, contre 130,00 yens la veille.

Jeudi, des responsables du représentant américain au commerce (USTR) ont indiqué que l'administration Trump envisageait de porter à 25% les taxes douanières sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises.

La Chine a aussitôt dénoncé "un chantage" américain et le ministère chinois du Commerce a prévenu que Pékin "était pleinement préparé à adopter", le cas échéant, "des contre-mesures pour protéger la dignité du pays et les intérêts de son peuple".

Ces échanges peu amènes entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales ne sont pas de nature à enthousiasmer les acteurs des marchés.

Incidemment, et du fait de ces tensions, les places boursières japonaises sont repassées vendredi devant celles de Chine, en termes de valorisation cumulée, pour la première fois depuis 2014.

La position prudente des donneurs d'ordres vendredi à Tokyo s'explique aussi par l'attente plus tard dans la journée des statistiques mensuelles de l'emploi aux Etats-Unis.

Sur les 225 composantes du Nikkei, les deux tiers environ ont baissé, avec des variations parfois très importantes comme pour le brasseur Asahi Group qui a chuté de 5% au lendemain de l'annonce de ses résultats semestriels et prévisions annuelles inférieures aux attentes.

Le secteur financier a été maltraité: Sony Financial a dévissé de 3,31%, Resona Holdings de 3,26% et les compagnies d'assurance Sompo Holdings et Daiichi Life Insurance ont respectivement cédé 2,92% et 2,88%.

Les mégabanques n'ont pas été épargnées: -1,33% pour Mitsubishi UFJ Financial Group, -1,42% pour Sumitomo Mitsui Financial Group.

Le titre Sharp s'est affaissé de 2,35%. Le quotidien Nikkei a rapporté dès le début de journée que celui qui est désormais sous la coupe du taïawanais Hon Hai/Foxconn allait cesser la production au Japon d'appareils électroménagers.

Du côté des hausses aussi les variations ont parfois été spectaculaires: Suzuki s'est envolé de 8,55%, s'offrant ainsi la plus belle performance des valeurs du Nikkei ce vendredi, au lendemain de l'annonce de bons résultats.

Ce ne fut pas le cas pour Toyota qui a annoncé les siens en séance et fait part d'inquiétudes liées à la politique protectionniste de Donald Trump. Le titre du géant a lâché 0,85%.

A noter aussi le gain de 2,22% de Panasonic, partenaire pour les batteries du constructeur américain de voitures électriques Tesla dont l'action s'est envolée 16,2% jeudi à Wall Street.

