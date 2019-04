Tokyo: le Nikkei gagne 0,24%, freiné par des prises de bénéfices

Tokyo (awp/afp) - L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a fini sur un léger gain de 0,24% mardi, porté par la forte hausse des actions des fournisseurs de télécommunications mobiles, mais des prises de bénéfices affectant d'autres secteurs ont tiré en sens inverse.

Le Nikkei des 225 valeurs vedettes a néanmoins progressé de 52,55 points à 22.221,66 points, évoluant à son plus haut niveau de clôture depuis début décembre.

L'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a au contraire cédé 0,09% (-1,47 point) à 1.626,46 points.

Du côté des changes, le dollar stagnait à 111,92 yens et l'euro autour de 126,50 yens.

Sur les 225 composantes du Nikkei, environ les deux tiers ont baissé, mais le tiers qui a grimpé a suffi à maintenir l'indice en zone positive.

Les actions des trois grands opérateurs de télécommunications japonais se sont envolées après une annonce jugée rassurante du premier d'entre eux sur sa politique tarifaire.

Le titre du numéro un, NTT Docomo, a pris 3,56% à 2.386,5 yens. Le deuxième, KDDI, s'est élevé de 5,85% à 2.524,5 yens et le troisième, SoftBank Corp, filiale de SoftBank Group, a progresé de 3,05% à 1.334 yens.

Lundi, NTT Docomo a dévoilé une nouvelle grille de formules tarifaires faisant apparaître des réductions pouvant aller jusqu'à 40%.

NTT Docomo et KDDI avaient indiqué il y a plusieurs mois qu'ils lanceraient ces nouveaux plans en réponse aux demandes insistantes du gouvernement de réduire les factures de télécoms des foyers.

SoftBank avait dit vouloir aussi changer ses tarifs mais en ayant à coeur de toujours bien rémunérer les actionnaires.

Les investisseurs, qui avaient pris peur et vendu des actions de ces trois géants des services cellulaires, ont été rassurés lundi et se sont donc précipités sur ces titres ce mardi.

Ce mouvement ne bénéficie en revanche pas au nouvel entrant dans le secteur qu'est Rakuten. Le groupe, connu pour ses galeries marchandes en ligne et devenu le 4e opérateur mobile nippon, va avoir en effet plus de difficultés à se distinguer sur le marché. Son action a lâché 0,84% à 1.064 yens.

Parmi les fortes hausses se trouvent aussi l'action du fleuron de l'électronique Sony (+2,57% à 5.354 yens) et de Fast Retailing, maison mère de la marque de vêtements Uniqlo, qui s'est appréciée de 2,32% à 61.830 yens, non loin de son plus haut cours de la décennie passée.

