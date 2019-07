Tokyo: le Nikkei ouvre en forte hausse après le G20

Nouvelle présentation

Tokyo (awp/afp) - L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a ouvert en forte hausse lundi, alors que le sommet du G20 s'est achevé sur une promesse de reprise des négociations entre les Etats-Unis et la Chine qu'oppose depuis plus d'un an un différend commercial.

Dans les premières minutes des échanges, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes s'appréciait de 1,60% (+339,85 points) à 21.615,77 points, et l'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau prenait 1,44% (+22,34 points) à 1.573,48 points.

"Il va y avoir des achats importants de la part de ceux qui ont beaucoup vendu auparavant", prédisait pour l'agence Bloomberg Shoji Hirakawa, analyste de Tokai Tokyo Research.

Les acteurs du marché ont été agréablement surpris par les propos du président américain Donald Trump évoquant un possible assouplissement des restrictions américaines contre le géant technologique chinois Huawei.

La publication de résultats de mauvais augure de l'enquête Tankan de la Banque du Japon (BoJ) sur le moral des entreprises manufacturières ne semble pas avoir entamé le regain d'optimisme découlant du G20.

Du côté des devises, le dollar remontait à 108,25 yens, contre 107,69 yens vendredi à la clôture de la place tokyoïte. L'euro se relevait à 123,00 yens contre 122,50 yens, des orientations favorables aux entreprises exportatrices.

Valeurs notables dans les premières minutes d'échanges:

- Secteur de l'électronique:

Sumco: +4,13% à 1.335 yens

Sony: +2,05% à 5.764 yens

Advantest: +4,89% à 3.110 yens

- Secteur de l'automobile

Toyota: +1,08% à 6.760 yens

Nissan: +1,35% à 782 yens

