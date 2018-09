Tokyo: le Nikkei ouvre en repli après 6 jours de hausse

Tokyo (awp/afp) - L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo, fermée lundi pour cause de jour férié, a débuté mardi la semaine en baisse, sur fond de prudence après six séances positives et dans l'attente de négociations commerciales à New York entre les Etats-Unis et le Japon.

Dans les premières minutes des échanges, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes cédait 0,17% (-39,57 points) à 23.830,36 points, tandis que l'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau augmentait de 0,03% (+0,59 point) à 1.804,61 points.

Sur le volet des changes, le dollar était quasi inchangé par rapport à son cours de vendredi à la fermeture de la place tokyoïte, évoluant autour de 112,77 yens, et l'euro se repliait à 132,58 yens, contre 132,87 yens.

