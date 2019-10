Tokyo: le Nikkei recule après 7 séances de hausse

Tokyo (awp/afp) - L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a ouvert sur un léger repli mercredi, reprenant son souffle après 7 séances positives qui l'ont élevé à un sommet en plus d'un an.

Peu après 00H00 GMT, le Nikkei des 225 valeurs vedettes perdait 0,35% à 22.894,32 points, tandis que l'indice élargi Topix, qui avait déjà un peu fléchi lundi, cédait 0,04% à 1.661,96 points.

A la veille d'une décision de la banque centrale américaine (Fed) et après une salve mitigée de résultats d'entreprises dont ceux, décevants, d'Alphabet (maison mère de Google), Wall Street avait reculé mardi.

Du côté des valeurs

Un peu plus de la moitié des principaux secteurs étaient en baisse, à commencer par l'énergie, les matériaux ou encore les valeurs technologiques.

SONY, DANS L'ATTENTE DES RÉSULTATS: l'action du fleuron nippon de l'électronique grand public cédait 0,49% à 6.410 yens à quelques heures de la publication de ses comptes pour le premier semestre de son exercice 2019/20. Le journal Nikkei écrit que Sony a décidé de nouveaux investissements dans la production de capteurs d'images, mais la compagnie indique qu'elle avait déjà évoqué cette possibilité précédemment et que rien de définitif n'est encore décidé.

ANA HOLDINGS PLIE: l'action de la compagnie aérienne cédait 0,51% à 3.675 yens au lendemain d'une révision négative de ses estimations de résultats annuels, du fait des répercussions de la guerre commerciale sino-américaine sur le transport de marchandises et d'un affaiblissement de la demande sur les vols d'affaires internationaux.

NTT DOCOMO RÉSISTE: l'action du pionnier nippon des télécoms mobiles s'affichait en progression de 0,85% à 2.896,5 yens, malgré des résultats en demi-teinte à l'issue du premier semestre de son exercice 2019/20, à cause de la baisse des tarifs des forfaits mobiles qui sont de fait moins lucratifs, sur pression des autorités.

HITACHI ET HONDA, VERS UNE FUSION PARTIELLE: les investisseurs ne semblaient guère enthousiasmés par une information non sourcée du quotidien Yomiuri selon laquelle le constructeur d'automobiles et de deux-roues Honda allait fusionner une partie de ses activités de pièces détachées de véhicules avec les divisions correspondantes du groupe diversifié Hitachi. Honda perdait 0,19% à 3.000 yens. L'action Hitachi lâchait de son côté 1,63% à 4.215 yens. Une annonce devrait être faite ce mercredi au moment de la présentation des résultats semestriels de Hitachi, ce dernier ayant indiqué dans un bref communiqué que la question serait abordée ce jour en conseil d'administration.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen remontait un peu par rapport au dollar, à raison d'un billet vert pour 108,83 yens vers 00H00 GMT, contre 108,97 yens mardi après la clôture de Tokyo, point de référence pour les investisseurs nippons.

La monnaie japonaise était stable vis-à-vis de l'euro, qui valait 120,88 yens contre 120,86 yens mardi soir à Tokyo.

La devise européenne bougeait peu face au dollar, à raison de 1,1108 dollar pour un euro mercredi à 00H00 GMT, contre 1,1112 dollar mardi à 19H00 GMT.

Les cours du pétrole refluaient légèrement en début de journée en Asie, quelques heures avant la publication des niveaux de stocks de brut aux Etats-Unis. Peu après 00H00 GMT mercredi, le baril de brut américain WTI lâchait 0,18% à 55,44 dollars, tandis que le baril de Brent de la mer du Nord abandonnait 0,06% à 61,55 dollars.

