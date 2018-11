Tokyo: le Nikkei retombe de 1,05%

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a fini vendredi sur une note négative, reprenant son souffle au lendemain d'un bond de près de 2% et après un statu quo de la Fed sur les taux.

A l'issue des échanges, le Nikkei des 225 valeurs vedettes a cédé 1,05% (-236,67 points) à 22.250,25 points, et l'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a reculé de 0,49% (-8,27 points) à 1.672,98 points.

Sur le volet des changes, le dollar valait au même moment 113,93 yens, contre 113,64 yens la veille à la clôture. De son côté, l'euro fléchissait à 129,22 yens, contre 129,92 yens.

Le repli de la devise nippone face au billet vert, d'ordinaire favorable aux actions des groupes exportateurs, "n'a pas eu d'effet positif, ce qui reflète le peu de dynamisme du marché", a commenté pour l'AFP Yoshihiro Okumura, chez Chibagin Asset Management.

"Les échanges devraient rester volatils alors que les investisseurs font montre de prudence face à la guerre commerciale USA-Chine", a-t-il ajouté.

Sur l'ensemble de la semaine, le Nikkei a fait du surplace (+0,03%), tandis que le Topix a augmenté de 0,86%.

Vendredi, les acteurs du marché avaient peu de grain à moudre, alors que les incertitudes sur les élections américaines de mi-mandat appartiennent au passé et que la Réserve fédérale américaine (Fed) a maintenu ses taux d'intérêt en l'état.

Shiseido et Nikon dévissent

Restaient les derniers résultats financiers de la saison.

Parmi les sociétés ayant publié leurs comptes jeudi ou vendredi, celui qui a fait le plus de bruit, Toshiba, a reperdu du terrain ce jour (-2,38% à 3.685 yens) après avoir bondi la veille de près de 13%. Le conglomérat industriel avait enchanté les investisseurs par l'annonce d'un plan massif de rachat de ses propres actions dans l'année à venir et la reprise des dividendes.

Nissan, qui a pourtant fait état de bénéfices semestriels en chute, a été plutôt épargné, son action ne perdant que 0,29% à 1.027 yens. Celle de son rival Toyota a, elle, résisté à la morosité du jour (+0,14% à 6.696 yens).

Les investisseurs ont par ailleurs applaudi les résultats du groupe de commerce et services financiers en ligne Rakuten (+3,21% à 930 yens). Il a annoncé une hausse de 49% de son bénéfice net sur les neuf premiers mois de l'exercice calendaire, grâce à de fortes ventes.

Même enthousiasme pour les comptes du spécialiste des fibres textiles et matériaux composites Toray: le titre s'est envolé de 4,38% à 863,6 yens, dans la foulée de la publication de ses résultats à la mi-journée.

A l'inverse, le fabricant de cosmétiques Shiseido a déçu (-4,98% à 7.334 yens), tout comme le grand nom de la photo Nikon (-9,44% à 1.870 yens) dont les bénéfices ont fortement augmenté sans satisfaire toutefois les attentes des analystes.

Les compagnies pétrolières ont aussi broyé du noir: Inpex a décroché de 3,92% à 1.286,5 yens, et JXTG de 5% à 741,6 yens, sur fond de glissade des cours. Touché de plein fouet par la récente montée de la production d'or noir dans plusieurs grands pays, le prix du pétrole coté à New York a ainsi perdu plus de 20% depuis début octobre.

si-kap-anb/evs