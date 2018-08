Tokyo: le Nikkei signe sa 7e séance positive, série inédite en 10 mois

Tokyo (awp/afp) - L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a fini en hausse mercredi, alignant sa septième séance positive d'affilée, série inédite depuis octobre, sur fond d'optimisme des investisseurs sur l'économie américaine et le volet des négociations commerciales.

A l'issue des échanges, le Nikkei des 225 valeurs vedettes a gagné 0,15% (+34,75 points) à 22.848,22 points, et l'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a progressé de 0,46% (+7,97 points) à 1.739,60 points.

Sur le volet des changes, le dollar évoluait autour de 111,15 yens, contre 111,25 yens mercredi à la fermeture de la place tokyoïte, tandis que l'euro était inchangé, à 129,82 yens, une stabilité des devises favorable aux groupes exportateurs nippons.

Le marché japonais a profité de l'humeur festive de Wall Street, où le Nasdaq et le S&P 500 ont battu de nouveaux records mardi.

Les donneurs d'ordres ont été confortés par la publication d'un bon indicateur américain: la confiance des consommateurs aux Etats-Unis a fait un bond en août, à la surprise des analystes, et atteint un niveau inédit depuis octobre 2000.

En outre, ils espèrent un dénouement favorable des discussions entre les Etats-Unis et le Canada pour sauvegarder un accord de libre-échange nord-américain (Aléna) à trois partenaires, après la signature lundi du pan bilatéral entre Washington et Mexico.

"Le contexte est favorable pour les indices boursiers japonais: les marchés américains ont le vent en poupe avec en toile de fond une solide croissance économique, le yen est stable et les inquiétudes sur les tensions commerciales se dissipent", a résumé pour l'agence Bloomberg Ryuta Otsuka, chez Toyo Securities. Il estime cependant que le Nikkei va rester bloqué pour l'heure en dessous de la barre symbolique des 23.000 points.

Sur le front des valeurs, les transporteurs maritimes, aidés par l'apaisement des différends commerciaux, ont été plébiscités, à l'image de Mitsui O.S.K. Lines (+4,10% à 3.045 yens), plus forte hausse du Nikkei, et de Nippon Yusen (+1,91% à 2.126 yens).

Les titres financiers se sont aussi bien portés: Mitsubishi UFJ Financial Group a grimpé de 1,70% à 685,7 yens, et Sumitomo Mitsui Financial de 1,27% à 4.457 yens.

Idem pour le fleuron de l'électronique Sony (+1,92% à 6.292 yens), le pionnier des jeux vidéo Nintendo (+1,44% à 39.230 yens) ou encore le groupe de vente en ligne et autres services Rakuten (+3,04% à 828,8 yens).

L'action du conglomérat industriel Hitachi a également terminé dans le vert (+0,60% à 735,6 yens) après l'annonce par le Panama d'une commande de 28 trains destinés à un futur monorail, un contrat d'un montant de 839 millions de dollars.

Dans le secteur automobile, le tableau a été mitigé: Toyota a pris 0,62% à 7.070 yens mais Nissan a cédé 0,04% à 1.052 yens.

Panasonic, partenaire pour les batteries de Tesla, a quant à lui monté de 0,47% à 1.363 yens malgré les déboires boursiers du constructeur américain de voitures électriques. Le PDG Elon Musk a effectué un revirement spectaculaire en annonçant qu'il maintenait son groupe en Bourse.

