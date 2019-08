Tokyo orientée en petite baisse

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo évoluait en légère baisse jeudi en matinée, après avoir ouvert dans le vert, guère soutenue par les gains de Wall Street la veille étant donné les incertitudes toujours élevées, notamment sur le front commercial sino-américain.

L'indice vedette Nikkei reculait de 0,3% à 20.418,25 points en matinée, malgré une hausse de 0,1% à l'ouverture. L'indice élargi Topix suivait la même tendance (-0,29% à 1.485,97 points), après avoir démarré dans le vert.

La Bourse de New York avait pourtant fini dans le vert mercredi, encouragée par un rebond des prix du pétrole et rassurée par un calme momentané sur le front commercial sino-américain.

Du côté de l'Europe, les investisseurs digéraient d'un côté l'accord trouvé en Italie entre le Parti démocrate et le Mouvement Cinq Etoiles pour former une coalition gouvernementale, et de l'autre la suspension du Parlement britannique pour cinq semaines par le Premier ministre Boris Johnson, qui augmentait considérablement le risque d'un Brexit dur au 31 octobre prochain.

Du côté des valeurs

- SUZUKI PROFITE DE SES LIENS RENFORCÉS AVEC TOYOTA

L'action du constructeur automobile Suzuki bondissait de 2,52% à 4.188 yens en matinée, après l'annonce la veille d'une prochaine entrée de Toyota (-0,04% à 6.886 yens) dans son capital, à hauteur de 5%, afin de renforcer des partenariats déjà existants, notamment sur le plan technologique.

Du côté des devises et du pétrole

Vers 00H50 GMT le dollar valait 105,96 yens, contre 105,77 yens après la clôture du marché tokyoïte la veille et quasi stable par rapport à mercredi 19H00 GMT. L'euro valait 117,46 yens, quasi inchangé par rapport à la veille 19H00 GMT.

L'euro se négociait à 1,1086 dollar, contre 1,1081 dollar la veille à 19H00 GMT.

Les cours du pétrole, qui avaient été soutenus mercredi par la dégringolade des stocks de brut américains, marquaient le pas jeudi: vers 00H45 GMT le baril de brut américain WTI se négociait à 55,80 dollars (+0,04%), tandis que le baril de Brent de la mer du Nord reculait de 0,21% à 60,36 dollars.

etb/