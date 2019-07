Tokyo ouvre en baisse après un week-end prolongé

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a ouvert en repli mardi sur fond de regain du yen, les investisseurs se tenant sur la réserve après un week-end de trois jours, et ce malgré de nouveaux records à Wall Street.

Une demi-heure après le début des échanges, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes cédait 0,34% (-73,50 points) à 21.612,40 points, et l'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau perdait 0,24% (-3,85 points) à 1.572,46 points.

Du côté des valeurs

- L'AUTOMOBILE A REBOURS DU MARCHÉ

Les actions des constructeurs étaient bien orientées en début de matinée, faisant fi du renforcement du yen face aux principales devises, un mouvement habituellement défavorable aux titres des groupes exportateurs nippons.

Toyota montait ainsi de 1,67% à 7.026 yens, Nissan de 0,68% à 780,6 yens et Honda de 0,22% à 2.853,5 yens.

- L'ÉLECTRONIQUE ET LES BANQUES EN BERNE

Cette appréciation de la monnaie japonaise pesait en revanche sur les groupes électroniques, à l'image de Sony qui décrochait de 2,82% à 5.878 yens ou de Panasonic (-1,04% à 920,2 yens).

Les titres bancaires souffraient aussi, à la perspective d'une baisse des taux imminente par la Réserve fédérale américaine (Fed): -0,83% à 523,2 yens pour Mitsubishi UFJ Financial Group et -0,12% à 158,9 yens pour Mizuho Financial Group.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar refluait à 107,89 yens peu après 00H00 GMT, contre 108,34 yens vendredi au moment de la fermeture de la Bourse de Tokyo (vers 06H00 GMT). L'euro déclinait à 121,48 yens, contre 122,12 yens.

La monnaie européenne se négociait par ailleurs à 1,1260 dollar, contre 1,1257 dollar lundi à 19H00 GMT.

Le pétrole, lui, s'inscrivait en baisse alors que la tempête tropicale Barry s'est éloignée lundi, sans avoir fait trop de dégâts, du Golfe du Mexique et de ses côtes, importante zone pour l'or noir américain. De nombreuses plateformes en mer avaient suspendu leur activité à l'approche de cette intempérie, alimentant grandement la montée des cours en fin de semaine dernière.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre diminuait de 16 cents, ou 0,24%, à 66,32 dollars vers 00H30 GMT, et le baril américain de WTI pour livraison en août cédait 12 cents, ou 0,20%, à 59,46 yens.

anb/cn