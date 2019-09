Tokyo ouvre en baisse, contexte peu favorable

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a ouvert en net repli mercredi, dans un contexte international de doutes et alors que le yen tend à remonter.

Au cours des premiers échanges, l'indice vedette Nikkei régressait de 0,66% à 21.953,74 points, tandis que l'indice élargi Topix cédait 0,60% à 1.613,20 points.

En pleines tensions diplomatiques internationales et commerciales, les investisseurs penchent pour la prudence.

Du côté des valeurs

Une grande partie des secteurs s'affichaient en rouge, notamment l'énergie et les télécommunications

SOFTBANK GROUP: le titre du géant du financement de firmes de technologies dévissait de 2,16% à 4.443 yens. SoftBank Group fait ces derniers jours les titres des médias pour avoir joué un rôle de premier plan dans les tergiversations de WeWork relatives à l'entrée en Bourse de sa maison mère The We Company et au sujet de la démission de son patron Adam Neumann.

SONY A CONTRE-COURANT: l'action du fleuron de l'électronique Sony grimpait de 0,15% à 6.424 yens, alors que le patron du groupe insiste ces derniers temps publiquement sur l'importance des technologies détenues en propre. D'aucuns spéculent en outre sur le lancement de la console de jeu PlayStation 5, lequel n'interviendra cependant pas avant au moins un an.

NINTENDO CHUTE: le titre Nintendo tombait de 3,75% à 40.760 yens, les investisseurs se montrant déçus par les premiers chiffres de vente de la nouvelle console Switch Lite sortie en fin de semaine passée.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar était en recul face au yen, à raison d'un dollar pour 107,14 yens contre 107,54 yens mardi à la fermeture de la place tokyoïte, point de référence pour les investisseurs à Tokyo. L'euro glissait aussi face au yen, se négociant pour 118,00 yens contre 118,17 yens la veille.

La monnaie européenne valait par ailleurs 1,1010 dollar, contre 1,0999 mardi à 19H00 GMT.

Les cours du pétrole s'affichaient encore en repli, après avoir déjà baissé mardi, plombés par le ton offensif de Donald Trump à l'ONU, le président américain s'en prenant aux pratiques commerciales qu'il juge déloyales de la Chine. Vers 00H30 GMT le baril de brut américain WTI cédait 0,80% à 56,83 dollars, tandis que le baril de Brent de la mer du Nord reculait de 0,90% à 62,53 dollars.

kap/plh